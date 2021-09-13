"Маска" 2 сезон: учасники загадкового гіпершоу

Вже зовсім скоро відбудеться прем'єра 2 сезону загадкового шоу "Маска". Поки глядачі нетерпляче чекають на неї, творці знайомлять з новими учасниками. Які загадкові персонажі вийдуть на сцену "Маски" – дізнавайтеся далі.

У новому сезоні глядачі побачать 20 таємничих учасників, які заплутуватимуть зіркових детективів і боротимуться за перемогу в шоу. Деяких з них творці "Маски" вже розсекретили.

До теми "Маска" 2 сезон: імена зіркових детективів шоу

Учасники 2 сезону шоу "Маска"

Грифон

Костюм цього персонажа важить 20 кілограмів. Дизайнерка вбрання Леся Патока розповіла, що над ним працювали дуже довго. Це один з найскладніши персонажів у створенні за два сезони шоу: "Наприклад, тільки розробка крил тривала 1,5 місяці, а все тому що кожне пір'ячко вирізали, фарбували й тонували наші феї вручну. Там 5 різних розмірів пір'я, яке потім клеїли на каркас. А покриття крил є і спереду, і ззаду".



Учасник "Маски-2" – Грифон / Фото з інстаграму шоу "Маска"

Скандал

Тендітну й вишукану маску виготовляли зі шматочків дзеркал. Вона одразу привертає увагу яскравою червоною стрілкою. Дизайнер Назар Дідик прикрасив вишукану спідницю шпальтами газет, на яких можна розгледіти знайомі обличчя.



Учасниця "Маски-2" – Скандал / Фото з інстаграму шоу "Маска"

Винова Краля

Ця маска стала найсексуальнішою за два сезони шоу. Героїня, яка ховається під яскравим костюмом, має чітко виражену жіночу фігуру. Вона одягнена в латексний костюм, а взуття виготовляли на замовлення. Плечі Винової Кралі покриває розкішна шуба, яку пошили з 10 метрів оксамиту та понад 10 метрів штучного хутра, що схожий на соболиний. Такий елемент образу додає масці величності та важливості. Під час ходьби за героїнею тягнеться красивий 2-метровий шлейф.



Учасниця "Маски-2" – Винова Краля / Фото з інстаграму шоу "Маска"

Фея

Один з найяскравіших образів нового сезону створила художниця з костюмів Леся Патока. На шоломі Феї виблискують понад 2 тисячі камінців. Приголомшують і її крила, вага яких становить 10 кілограмів, а розмах – 2,5 метра.



Учасниця "Маски-2" – Фея / Фото з інстаграму шоу "Маска"

Робот

Костюм Робота найдорожчий за 2 сезони шоу. Зовнішній вигляд цього героя просто зачаровує. Персонаж виглядає величезним, його зріст становить 2,4 метри, проте костюм не надто важкий. Це дозволяє учаснику, який всередині, легко рухатися. У костюм вмонтована підсвітка, яка реагує на звуки та, залежно від пісні, змінює його колір. Робот має 2 режими голосу, а також у нього вбудований Bluetooth, який можна приєднати до будь-якого пристрою.



Учасник "Маски-2" – Робот / Фото з інстаграму шоу "Маска"

Тигр

Білий Тигр – капітан міжгалактичного корабля, який точно стане улюбленцем жінок. Костюм цього персонажа найспекотніший, адже його хутро та лакований темно-синій плащ мають паралонові основи.



Учасник "Маски-2" – Тигр / Фото з інстаграму шоу "Маска"