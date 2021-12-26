Шоу "Маска" підкорило серця мільйонів телеглядачів різного віку. Вони намагалися розгадати, хто ж ховається під яскравими костюмами. Найкраще заплутати зіркових детективів і глядачів вдалося MELOVIN (справжнє ім'я – Костянтин Бочаров), який виходив на сцену в образі меланхолійної та романтичної Жирафи.

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Творча біографія MELOVIN

Участь в "Х-факторі"

Він тричі брав участь в кастингах "Х-фактора", але жодного разу не доходив до телевізійних кастингів. А в 6 сезоні йому вдалося виступити на етапі прослуховування перед зірковими суддями, отримати путівку до тренувального табору, згодом до прямих ефірів та здобути перемогу. Тоді Костянтин завоював серця мільйонів телеглядачів і розпочав вокальну кар'єру.

MELOVIN на кастингу "Х-фактора": дивіться відео онлайн

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Участь у Нацвідборі на Євробачення-2017

17 січня 2017 року стало відомо, що Костянтин потрапив до числа півфіналістів Нацвідбору на пісенний конкурс Євробачення. 18 лютого він виступив у третьому півфіналі з авторською піснею Wonder. Згідно з результатами голосування глядачів та журі, MELOVIN потрапив до фіналу. Там він отримав максимальну кількість балів від глядачів, однак у підсумку посів 3 місце.

MELOVIN на Нацвідборі на Євробачення-2017: дивіться відео онлайн

Шлях артиста на Євробаченні-2018

Наступного року артист вирішив вдруге спробувати пройти шлях Нацвідбору і того разу йому вдалося здобути перемогу. 24 лютого 2018 року MELOVIN з піснею Under The Ladder обрали представником України на Євробаченні-2018 в Португалії.

У Лісабоні співак виступив у другому півфіналі 10 травня. Його виступ був завершальним. Вся країна, затамувавши подих, вболівала за MELOVIN. Завдяки цій підтримці йому вдалося пройти до фіналу. Однак там виступ був не таким успішним. У рейтинговій таблиці Євробачення-2018 MELOVIN посів 17 місце: 7 згідно з результатами голосування телеглядачів і 26 за голосуванням національного журі.

MELOVIN у фіналі Євробачення-2018: дивіться відео онлайн

Камінг-аут зі сцени Atlas Weekend

MELOVIN виступив на сцені музичного фестивалю Atlas Weekend 5 липня. І прямо там він офіційно здійснив камінг-аут – спершу поцілував дівчину, а потім – хлопця.

Цим артист викликав неоднозначну реакцію мережі: прихильники підтримували улюбленого артиста, але були й ті, хто навіть погрожував.

Згодом Костянтин розповів, що вперше закохався у хлопця ще в школі в 13-річному віці. Також поділився, які реакції викликало зізнання в бісексуальності в батьків:

мама разом із сином сиділа й плакала, але не засуджувала, а зрозуміла;

тато лише усміхнувся та не розпитував нічого.

Тепер MELOVIN не соромиться своєї орієнтації та не шкодує про камінг-аут. Він був з собою та прихильниками щирим і відвертим.

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