2 сезон гіпершоу "Маска", яке транслюють на телеканалі "Україна", був напруженим, яскравим, багатим на емоції. Три найсильніші учасники, які найбільше зацікавили глядачів та зіркових детективів, потрапили у суперфінал. І лише одній масці вдалося до останнього бути нерозгаданою.

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Глядачі в залі та зіркові детективи голосували за бронзового призера шоу після виступу всіх суперфіналістів:

романтичного Мухомора;

епатажної Скандалу;

ніжної Жирафи.



Вибір бронзового призера 2 сезону "Маски" / Фото пресслужби

Найменшу кількість балів отримав Мухомор, якому довелося показати справжнє обличчя за крок до перемоги. Під образом романтичного та меланхолійного Мухомора ховався співак Олег Кензов.



Олег Кензов у костюмі Мухомора на "Масці-2" / Фото пресслужби

І Андрій Данилко розгадав цього персонажа ще після першого ефіру, однак нікому не розказував про це.

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Вирішальне голосування цього сезону відбулося між Скандалом і Жирафою:

Скандал наголосила, що вона справжня, а Оля Полякова додала, що люди прагнуть бачити справжніх, щирих артистів.

Жирафа перепросила в мами, чому обманювала, де вона. Вона зазначила, що найбільше любить тих, хто не боїться любити. І музику. Саме тому вона тут.



Жирафа і Скандал у фіналі / Фото пресслужби

Багатомільйонна аудиторія шанувальників шоу "Маски" завмерла в очікуванні. Срібним призером стала грандіозна Скандал. Насправді це була співачка Оля Цибульська!

А переможницею 2 сезону гіпершоу "Маска" стала Жирафа! Після того, як учасниця показала справжнє обличчя, мільйони глядачів та зіркові детективи були приголомшені. В образі меланхолійної Жирафи виступав MELOVIN!



MELOVIN – переможець 2 сезону "Маски" / Фото пресслужби