Шоу "Маска", яке транслюють на телеканалі "Україна", стало одним з найпопулярніших телепроєктів країни. Його полюбили дорослі й діти. Вони з цікавістю спостерігають за улюбленими учасниками та намагаються зрозуміти, хто ж ховається під костюмом. Далі розповідаємо, як пройшов 3 випуск найзагадковішої програми.

Не пропустіть "Маска" 2 сезон 3 випуск: хто вибув

Згідно з правилами шоу, 14 загадкових персонажів (група А і група Б) борються у вокальних двобоях і сольно протягом 12 випусків. Перед кожним виступом можна переглянути сюжет-підказку, в якій учасники таємничо розповідають про себе. Зіркові детективи (NK, Олег Винник, Дзідзьо, Андрій Данилко, Оля Полякова) та глядачі в залі після "битв" голосують за своїх фаворитів. Переможці проходять у наступний випуск своєї групи, а той, хто набрав найменшу кількість голосів, опиняється у ризику на викриття. Наприкінці кожного випуску глядачі в залі з допомогою спеціального додатка обирають фаворитів серед тих, хто опинився в номінації. Учасник, за якого проголосувала найменша кількість людей, має зняти маску, показати своє обличчя та назавжди покинути шоу. Перемагає той, кому вдалося найкраще заплутати глядачів і залишитися в масці. Також в шоу з'являються запрошені зірки. Вони виступають поза конкурсом, але також під масками. Зіркові детективи намагаються дізнатися, хто ховається в костюмі з допомогою підказок і додаткових запитань.

Виступи учасників 3 випуску

Порося

Порося зізналося, що воно справді дуже турботливу. Він є ангелом-охоронцем одного з зіркових детективів, а також має дещо спільне з одним із зіркових скандалістів. Зіркові детективи поцікавилися, чи Порося має відношення до Київського національного університету культури й мистецтв, на що персонаж відповів ні.

Пісня: Hi-Fi – "А мы любили"

Хто ховається під маскою – варіанти зіркових детективів: Михайло Поплавський



Учасник 2 сезону "Маски" – Порося / Фото пресслужби

Кажан

Кажан родом з мальовничого міста, де його всі люблять та водночас жахаються. Зіркові детективи помітили, що вже у другій підказці наголошується на тому, що цей персонаж один на сцені й зовсім інший у житті. Зіркові детективи поцікавилися в Кажана, чи він актор, на що почути: "Увесь світ – театр, а ми в ньому – актори".

Пісня: Джо Кокер –You can leave your hat on

Хто ховається під маскою – варіанти зіркових детективів: Дмитро Ступка, Фагот



Учасник 2 сезону "Маски" – Кажан / Фото пресслужби

Фея

Кожна фея має бути тендітною – як орхідея, легкою – як пір'ячко, гнучкою – як верба. Ще одну підказку Фея зробила з допомогою мови жестів. Її статус серед фей незрілий – "літає" чверть століття. Зіркові детективи зробили з цього висновок, що вона або 25 років на сцені, або її вік 25 років. Фея зізналася, що має відношення до спорту.

Пісня: Ірина Білик – "Так просто"

Хто ховається під маскою – варіанти зіркових детективів: Анна Різатдінова, Лілія Подкопаєва, Лілія Ребрик, Катерина Бужинська, Jerry Heil.



Учасниця 2 сезону "Маски" – Фея / Фото пресслужби

Робот

Робот поставив перед собою завдання стати зіркою. У виконанні мають допомогти танці, гімнастика, гумор, акторство, спів, дизайн. Він прагне здобути славу, однак не любить скандалів і хоче прославитися іншим шляхом. Під час виступу Робота стало зрозуміло, що під маскою ховається молода виконавиця. Але Олег Винник зазначив, що голос Робота схожий на Віталія Козловського.

Пісня: "Океан Ельзи" – "Без бою"

Хто ховається під маскою – варіанти зіркових детективів: Леся Нікітюк, Віталій Козловський, Поліна Логунова, Jerry Heil, Ектор Хіменес-Браво



Учасниця 2 сезону "Маски" – Робот / Фото пресслужби

Котик

Не секрет, що в котів є 9 життів: 1 віддав створенню сім'ї (не вийшло), 2 – покликанню, 3 – на прославлення нації, ще 4 житті прожив перед камерами, 8 – на сцені шоу "Маска", а що буде з 9 – покаже час. З допомогою питання Дзідзьо дізнався, що в Котика є одна дитина.

Пісня: Султан-Ураган і Мурат Тхагалегов – "На дискотеку"

Хто ховається під маскою – варіанти зіркових детективів: Дмитро Коляденко, Потап, Даніель Салем



Учасник 2 сезону "Маски" – Котик / Фото пресслужби

Жирафа

Гуртки, які Жирафа відвідувала в дитинстві, були з яскравими й блискучими назвами. Цей персонаж любить все сонячне, яскраве. Справжня фанатка художника, який був прихильником майстра кунгфу. Одним з найбільшим захопленням Жирафи є любов до 70-х років минулого століття й обожнює різні артефакти того часу.

Пісня: The Hardkiss feat. Монатік – "Кобра"

Хто ховається під маскою – варіанти зіркових детективів: Юлія Саніна, Джамала, Катерина Кухар



Учасниця 2 сезону "Маски" – Жирафа / Фото пресслужби