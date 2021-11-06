Шоу "Маска", яке транслюють на телеканалі "Україна", стало одним з найпопулярніших телепроєктів країни. Його полюбили дорослі й діти. Вони з цікавістю спостерігають за улюбленими учасниками та намагаються зрозуміти, хто ж ховається під костюмом. Далі розповідаємо, як пройшов 3 випуск найзагадковішої програми.
Не пропустіть "Маска" 2 сезон 3 випуск: хто вибув
Виступи учасників 3 випуску
Порося
Порося зізналося, що воно справді дуже турботливу. Він є ангелом-охоронцем одного з зіркових детективів, а також має дещо спільне з одним із зіркових скандалістів. Зіркові детективи поцікавилися, чи Порося має відношення до Київського національного університету культури й мистецтв, на що персонаж відповів ні.
Учасник 2 сезону "Маски" – Порося / Фото пресслужби
Кажан
Кажан родом з мальовничого міста, де його всі люблять та водночас жахаються. Зіркові детективи помітили, що вже у другій підказці наголошується на тому, що цей персонаж один на сцені й зовсім інший у житті. Зіркові детективи поцікавилися в Кажана, чи він актор, на що почути: "Увесь світ – театр, а ми в ньому – актори".
Учасник 2 сезону "Маски" – Кажан / Фото пресслужби
Фея
Кожна фея має бути тендітною – як орхідея, легкою – як пір'ячко, гнучкою – як верба. Ще одну підказку Фея зробила з допомогою мови жестів. Її статус серед фей незрілий – "літає" чверть століття. Зіркові детективи зробили з цього висновок, що вона або 25 років на сцені, або її вік 25 років. Фея зізналася, що має відношення до спорту.
Учасниця 2 сезону "Маски" – Фея / Фото пресслужби
Робот
Робот поставив перед собою завдання стати зіркою. У виконанні мають допомогти танці, гімнастика, гумор, акторство, спів, дизайн. Він прагне здобути славу, однак не любить скандалів і хоче прославитися іншим шляхом. Під час виступу Робота стало зрозуміло, що під маскою ховається молода виконавиця. Але Олег Винник зазначив, що голос Робота схожий на Віталія Козловського.
Учасниця 2 сезону "Маски" – Робот / Фото пресслужби
Котик
Не секрет, що в котів є 9 життів: 1 віддав створенню сім'ї (не вийшло), 2 – покликанню, 3 – на прославлення нації, ще 4 житті прожив перед камерами, 8 – на сцені шоу "Маска", а що буде з 9 – покаже час. З допомогою питання Дзідзьо дізнався, що в Котика є одна дитина.
Учасник 2 сезону "Маски" – Котик / Фото пресслужби
Жирафа
Гуртки, які Жирафа відвідувала в дитинстві, були з яскравими й блискучими назвами. Цей персонаж любить все сонячне, яскраве. Справжня фанатка художника, який був прихильником майстра кунгфу. Одним з найбільшим захопленням Жирафи є любов до 70-х років минулого століття й обожнює різні артефакти того часу.
Учасниця 2 сезону "Маски" – Жирафа / Фото пресслужби