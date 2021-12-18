9 випуск "Маски" показали на телеканалі "Україна" ввечері 18 грудня. Мільйони глядачів, затамувавши подих, очікували на оголошення фіналістів 2 сезону. Зірковим детективам все важче вгадувати, хто ж ховається під загадковими костюмами, оскільки персонажі не припиняють заплутувати їх підказками та зміною голосу під час виступів.

Зверніть увагу "Маска" 2 сезон 9 випуск: одразу 3 учасники покинули шоу



Володимир Остапчук в 9 випуску "Маски-2" / Фото пресслужби

Згідно з правилами шоу, 14 загадкових персонажів (група А і група Б) борються у вокальних двобоях і сольно протягом 12 випусків. Перед кожним виступом можна переглянути сюжет-підказку, в якій учасники таємничо розповідають про себе. Зіркові детективи (NK, Олег Винник, Дзідзьо, Андрій Данилко, Оля Полякова) та глядачі в залі після "битв" голосують за своїх фаворитів. Переможці проходять у наступний випуск своєї групи, а той, хто набрав найменшу кількість голосів, опиняється у ризику на викриття. Наприкінці кожного випуску глядачі в залі з допомогою спеціального додатка обирають фаворитів серед тих, хто опинився в номінації. Учасник, за якого проголосувала найменша кількість людей, має зняти маску, показати своє обличчя та назавжди покинути шоу. Перемагає той, кому вдалося найкраще заплутати глядачів і залишитися в масці. Також в шоу з'являються запрошені зірки. Вони виступають поза конкурсом, але також під масками. Зіркові детективи намагаються дізнатися, хто ховається в костюмі з допомогою підказок і додаткових запитань.

Зірковий гість – Ніндзя

Він обожнює складати японські хоку. Якщо Ніндзя покаже свою зачіску, то один з зікових детективів точно буде приголомшеним.

Пісня: Кар-Мэн – "Чао, бамбино"

Хто ховається під маскою – варіанти зіркових детективів: Артем Пивоваров, Юрій Ткач, Юрій Горбунов, Василь Вірастюк



Зірковий гість 2 сезону "Маски" – Ніндзя / Фото пресслужби

Судді були переконані, що під маскою Ніндзя ховається Артем Пивоваров. Однак вони не вгадали. Під цим яскравим костюмом був актор "Дизель Шоу" Єгор Крутоголов!

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Виступи учасників 9 випуску

Робот

Цей персонаж, як завжди, заплутав зіркових детективів підказками. Робот зазначив, що щоразу, як люди говорять про роботів і їх майбутнє, вони відчувають страх. Однак не всі роботи загрозливі. Учасник "Маски-2" зробив все можливе, щоб переконати в цьому.

Пісня: Kaoma – Lambada

Хто ховається під маскою – варіанти зіркових детективів: Jerry Heil, Ніно, Леся Нікітюк



Учасник 2 сезону "Маски" – Робот / Фото пресслужби

Мухомор

Чуттєвий і меланхолійний Мухомор зізнався, що все частіше чує слова відмови у коханні. А першу любов відчув завдяки лісовику з селі Ковалівка. Раніше в селі він швидко їздив на здоровенному джипі, однак одного разу він потрапив у трагічний інцидент і після цього вирішив, що співатиме.

Пісня: Віктор Павлік – "Ти подобаєшся мені"

Хто ховається під маскою – варіанти зіркових детективів: Позитив, Віталій Козловський, Олександр Кривошапко, Олег Собчук, Андрій Хливнюк



Учасник 2 сезону "Маски" – Мухомор / Фото пресслужби

Тигр

Тигр дуже творчий, однак для цього йому все одно потрібне натхнення. Одна з трьох картин, які показав цей персонаж у підказці, стала початком скандалу. І нею стала "Таємна вечеря". Та ці загадки зіркові детективи не змогли розгадати.

Пісня: "Антитіла" – "Там, де ми є"

Хто ховається під маскою – варіанти зіркових детективів: Андрій Хливнюк, Валерій Харчишин, Сергій Бабкін, Фагот



Учасник 2 сезону "Маски" – Тигр / Фото пресслужби

Жирафа

Підказки Жирафи цього разу були у формі ребусів. Однак учасниця вкотре наголосила, що їй дуже близькі 70-ті роки, в яких ребуси були дуже популярними. Та в зіркових детективів немає відповідей на них.

Пісня: Алла Пугачова – "Позови меня с собой"

Хто ховається під маскою – варіанти зіркових детективів: Таюне



Учасниця 2 сезону "Маски" – Жирафа/ Фото пресслужби

Котик

Цей учасник тричі потрапляв у номінацію на викриття, однак зміг опинитися серед півфіналістів. Цього тижня він знову запропонував зірковим детективам кросворд, який пов'язаний з ними, однак вони так і не змогли розгадати його.

Пісня: Adraino Celentano – Susanna

Хто ховається під маскою – варіанти зіркових детективів: Петро Чорний, Юрій Ткач, Дмитро Коляденко, Big Boss



Учасник 2 сезону "Маски" – Котик / Фото пресслужби

Скандал

Скандал завжди непередбачена, тому зіркові детективи та глядачі ніколи не знають, що вона ховає у чорній скриньці. Її прізвище мало б бути на дошці похвали в університеті Грінченка. Та кожна її підказка була наповнена сарказмом і Скандалом.

Пісня: Алла Пугачова – "Живи спокойно, страна"

Хто ховається під маскою – варіанти зіркових детективів: MARUV



Учасниця 2 сезону "Маски" – Скандал / Фото пресслужби