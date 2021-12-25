Настала та мить, на яку глядачі телеканалу "Україна" нетерпляче чекали. Великий фінал "Маски", у якому залишилися лише найсильніші персонажі. Як вони дивували та заплутували в 10 випуску – дізнавайтеся далі.
Важливо знати "Маска" 2 сезон: всі виступи та підказки суперфіналістів
Відкриття суперфіналу "Маски-2" / Фото пресслужби
Виступи зіркових гостей 10 випуску
Винова Краля
Зіркова гостя приголомшила детективів неординарним костюмом і неймовірним оперним голосом. Вона вирішила нічого не казати, щоб судді не розгадали її. Оскільки Андрій Данилко вгадує ледь не всіх учасників, то Винова Краля боялася, що він розгадає і її.
Зіркова гостя 2 сезону "Маски" – Винова Краля / Фото пресслужби
Виявилося, що під цим епатажним костюмом ховалася співачка Віра Брєжнєва! Глядачі та детективи були приголомшені, адже вони навіть не припускали, що там може бути ця артистка.
Новорічна кулька
Ця зіркова гостя не давала жодних підказок. Хто ж ховається під образом Новорічної кульки глядачі зможуть дізнатися у спеціальному випуску "Новорічної Маски", яку покажуть 31 грудня.
Зіркова гість 2 сезону "Маски" – Новорічна кулька / Фото пресслужби
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Виступи суперфіналістів 2 сезону
Мухомор
Мухомор завжди сумний і меланхолійний, однак це не завадило йому дійти до суперфіналу. В один чарівний вечір його підкорили аж 43 красиві білявки. У суперфіналі цей персонаж зумів заполонити серце зіркових детективів та глядачів.
Суперфіналіст 2 сезону "Маски" – Мухомор / Фото пресслужби
Скандал
Брітні Спірс, Крістіна Агілера – ця учасниця вже понад рік може ставити себе поруч з цими іменами. Також у чорній скриньці, яку показували минулого тижня, була статуетка принцеси. На думку Андрія Данилка, Скандал є найзагадковішою маскою цього сезону, адже своїм голосом вона постійно заплутує зіркових детективів.
Суперфіналістка 2 сезону "Маски" – Скандал / Фото пресслужби
Жирафа
Жирафі шкода, що сезон закінчився. У суперфіналі вона розповіла, що саме в 70-х роках минулого століття зробив геній всесвітнього масштабу, який був зачарований Жирафою і навіть торкався до неї. На світських заходах завжди поруч із цією учасницею справжня зірка, яка набагато популярніша за усіх учасників "Маски".
Суперфіналістка 2 сезону "Маски" – Жирафа / Фото пресслужби