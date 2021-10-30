Шоу "Маска", яке транслюють на телеканалі "Україна", полюбили не лише дорослі, а й діти. Навіть найменші глядачі намагаються вгадати, хто ховається під масштабними костюмами. А у 2 випуску вони познайомилися з новими масками.
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Виступи учасників 2 випуску
Грифон
Персонаж зазначив, що "Масці" давно бракувало такого супергероя, як він, адже Грифон – мужній, втілює в собі Її Величність – Сонце. А в минулому сезоні під маскою Сонця ховалася Злата Огнєвіч. У підказці були числа 30 і 12, тому зіркові детективи припустили, що чоловік, який під костюмом Грифона, народився 30 грудня.
Учасник 2 сезону "Маски" – Грифон / Фото з інстаграму шоу
Джміль
Персонаж поділився, що в нього дуже древній рід, однак його предки були різними. Зіркові детективи подумали, що під маскою може ховатися учасник якогось гурту. А також його історія пов'язана зі взуттям.
Учасник 2 сезону "Маски" – Джміль / Фото з інстаграму шоу
Горила
Серед підказок, які дала Горила, були: позначене червоним 21 жовтня в календарі, книжка "Робінзон Крузо", портрет Бена Аффлека та боксерська груша.
Учасниця 2 сезону "Маски" – Горила / Фото з інстаграму шоу
Тигр
Тигр без костюма – геній, експериментатор, митець. Персонаж зазначив, що його ім'я занадто відоме. Для того, щоб розгадати особистість Тигра, необхідно поєднати швабру, Стіві Вандера та кицьку. Він приголомшив не лише загадками, а й бездоганним вокалом.
Учасник 2 сезону "Маски" – Тигр / Фото з інстаграму шоу
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Скандал
Вперше в історії шоу "Маска" такий грандіозний персонаж вийшов на сцену. Скандал російськомовний, тому зіркові детективи припустили, що він не володіє українською. Учасниця зізналася, що все життя мріяла присвятити себе зціленню людських душ, але зараз працює за фахом, який отримала в університеті.
Учасниця 2 сезону "Маски" – Скандал / Фото з інстаграму шоу
Мухомор
Персонаж поділився, що про нього часто говорять: "Нічого цікавого", але за його непривабливим виглядом ховається ніжна душа і романтична особистість. Його пристрасть – спів і кохання. Історія про те, як двох закоханих розділило море, дуже вразила його і стала першою піснею. Впевненості в собі Мухоморові додали Лев і Дракон, які в першому сезоні співали рок. Однак Мухомор здивував надзвичайно чуттєвим виступом.
Учасник 2 сезону "Маски" – Мухомор / Фото з інстаграму шоу
Совеня
"Дупло" цього персонажа розташоване в країні, яка колись була частиною Євросоюзу, але, коли він виросте, то обов'язково переїде до столиці, адже саме так роблять всі успішні та відомі люди. Ймовірно, під костюмом ховається особистість, яка лише на початку кар'єри.
Учасник 2 сезону "Маски" – Совеня / Фото з інстаграму шоу