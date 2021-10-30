Шоу "Маска", яке транслюють на телеканалі "Україна", полюбили не лише дорослі, а й діти. Навіть найменші глядачі намагаються вгадати, хто ховається під масштабними костюмами. А у 2 випуску вони познайомилися з новими масками.

Не пропустіть "Маска" 2 сезон 2 випуск: хто з учасників показав своє обличчя

Згідно з правилами шоу, 14 загадкових персонажів (група А і група Б) борються у вокальних двобоях і сольно протягом 12 випусків. Перед кожним виступом можна переглянути сюжет-підказку, в якій учасники таємничо розповідають про себе. Зіркові детективи (NK, Олег Винник, Дзідзьо, Андрій Данилко, Оля Полякова) та глядачі в залі після "битв" голосують за своїх фаворитів. Переможці проходять у наступний випуск своєї групи, а той, хто набрав найменшу кількість голосів, опиняється у ризику на викриття. Наприкінці кожного випуску глядачі в залі з допомогою спеціального додатка обирають фаворитів серед тих, хто опинився в номінації. Учасник, за якого проголосувала найменша кількість людей, має зняти маску, показати своє обличчя та назавжди покинути шоу. Перемагає той, кому вдалося найкраще заплутати глядачів і залишитися в масці. Також в шоу з'являються запрошені зірки. Вони виступають поза конкурсом, але також під масками. Зіркові детективи намагаються дізнатися, хто ховається в костюмі з допомогою підказок і додаткових запитань.

Виступи учасників 2 випуску

Грифон

Персонаж зазначив, що "Масці" давно бракувало такого супергероя, як він, адже Грифон – мужній, втілює в собі Її Величність – Сонце. А в минулому сезоні під маскою Сонця ховалася Злата Огнєвіч. У підказці були числа 30 і 12, тому зіркові детективи припустили, що чоловік, який під костюмом Грифона, народився 30 грудня.

Пісня: Queen – We Will Rock You

Хто ховається під маскою – варіанти зіркових детективів: Станіслав Боклан, Олександр Усик, Дмитро Гордон, Олег Ляшко, Сергій Мельник



Учасник 2 сезону "Маски" – Грифон / Фото з інстаграму шоу

Джміль

Персонаж поділився, що в нього дуже древній рід, однак його предки були різними. Зіркові детективи подумали, що під маскою може ховатися учасник якогось гурту. А також його історія пов'язана зі взуттям.

Пісня: Леонід Агутін – "Парень чернокожий"

Хто ховається під маскою – варіанти зіркових детективів: Сергій Бабкін, Віктор Бронюк, Олег Скрипка

Учасник 2 сезону "Маски" – Джміль / Фото з інстаграму шоу

Горила

Серед підказок, які дала Горила, були: позначене червоним 21 жовтня в календарі, книжка "Робінзон Крузо", портрет Бена Аффлека та боксерська груша.

Пісня: Вітні Г'юстон – I have nothing

Хто ховається під маскою – варіанти зіркових детективів: Джамала, Гайтана, SunSay, Віктор Павлік

Учасниця 2 сезону "Маски" – Горила / Фото з інстаграму шоу

Тигр

Тигр без костюма – геній, експериментатор, митець. Персонаж зазначив, що його ім'я занадто відоме. Для того, щоб розгадати особистість Тигра, необхідно поєднати швабру, Стіві Вандера та кицьку. Він приголомшив не лише загадками, а й бездоганним вокалом.

Пісня: Алла Пугачова – "Любовь, похожая на сон"

Хто ховається під маскою – варіанти зіркових детективів: Іво Бобул, Влад Дарвін, Артем Пивоваров, Іван Ганзера, Павло Зібров



Учасник 2 сезону "Маски" – Тигр / Фото з інстаграму шоу

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Скандал

Вперше в історії шоу "Маска" такий грандіозний персонаж вийшов на сцену. Скандал російськомовний, тому зіркові детективи припустили, що він не володіє українською. Учасниця зізналася, що все життя мріяла присвятити себе зціленню людських душ, але зараз працює за фахом, який отримала в університеті.

Пісня: Лоліта – "Я"

Хто ховається під маскою – варіанти зіркових детективів: Слава Камінська, Ольга Горбачова, Катя Осадча, Світлана Лобода



Учасниця 2 сезону "Маски" – Скандал / Фото з інстаграму шоу

Мухомор

Персонаж поділився, що про нього часто говорять: "Нічого цікавого", але за його непривабливим виглядом ховається ніжна душа і романтична особистість. Його пристрасть – спів і кохання. Історія про те, як двох закоханих розділило море, дуже вразила його і стала першою піснею. Впевненості в собі Мухоморові додали Лев і Дракон, які в першому сезоні співали рок. Однак Мухомор здивував надзвичайно чуттєвим виступом.

Пісня: МакSим – "Мой рай"

Хто ховається під маскою – варіанти зіркових детективів: Іван Дорн, Юрко Юрченко, Потап, Позитив, Євген Галич



Учасник 2 сезону "Маски" – Мухомор / Фото з інстаграму шоу

Совеня

"Дупло" цього персонажа розташоване в країні, яка колись була частиною Євросоюзу, але, коли він виросте, то обов'язково переїде до столиці, адже саме так роблять всі успішні та відомі люди. Ймовірно, під костюмом ховається особистість, яка лише на початку кар'єри.

Пісня: ТІК – "Вчителька"

Хто ховається під маскою – варіанти зіркових детективів: Віктор Бронюк, Wellboy



Учасник 2 сезону "Маски" – Совеня / Фото з інстаграму шоу