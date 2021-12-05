У 7 випуску на сцену "Маски", яку транвлюють на телеканалі "Україна", вийшли четверо учасників з групи А та четверо з групи Б. Тепер до фіналу вони боротимуться за прихильність зіркових детективів і глядачів.

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Згідно з правилами шоу, в одному ефірі відбуваються два голосування, які проходять в спеціальному додатку: одне – після виступу першої половини учасників, друге – після всіх інших учасників. Зіркові детективи та глядачі в залі у кожному голосуванні обирають одного персонажа, який їм сподобався найбільше. Той, хто набирає найменшу кількість балів, потрапляє в номінацію на викриття. У фінальному голосуванні лише глядачі обирають між двома масками. Вони голосують за того, з кого хочуть зняти маску. Учасник, який набере найбільшу кількість голосів має показати своє обличчя.

Першого номінанта на викриття обирали між Мухомором, Жирафою, Котиком і Роботом. І в цій четвірці найменшу кількість балів отримав Котик.



Перше голосування в 7 випуску "Маски" / Фото пресслужби

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Друге голосування провели після виступів Горили, Тигра, Поросяти та Скандалу. Однак не обійшлося без сюрпризів. Скандал вирішила не виходити на сцену, а передала чорний ящик, в якому був аркуш паперу з написом "Я в залі". Зіркові детективи та глядачі були приголомшені й почали шукати Скандал. Це виявилося безрезультатно, тому розпочали друге голосування. Ще одним номінантом на вибуття стало Порося.

Отже, фінальний вибір робили між Котиком і Поросям.



Порося та Котик / Фото з інстаграму шоу "Маска"

Глядачі в залі у 7 випуску вирішили зняти маску з Порося. Виявилося, що під цим масштабним костюмом ховався Павло Зібров! А зіркові детективи припускали, що це Юрій Ткач або Дядя Жора.