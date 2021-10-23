На продовження гіпершоу "Маска" чекали мільйони телеглядачів. У новому сезоні організатори підготували ще масштабніші костюми. Тепер протягом декількох тижнів уся країна відгадуватиме, хто ж ховається під масками. Як виступили учасники 1 випуску – читайте далі.
Зверніть увагу "Маска" 2 сезон 1 випуск: хто вибув з шоу
Виступи учасників 1 випуску
Робот
З перших підказок стало зрозуміло, що під маскою ховається співак. З кожним з зіркових детективів у цього персонажа є спільне: з Олею Поляковою – 5 співпадінь, з Олегом Винником – 4, з NK – 2, з Дзідзьо – 2, з Андрієм Данилком – 3. Однак після того, як Робот заспівав, детективи засумнівалися й запідозрили, що під маскою ховається жінка.
Учасник 2 сезону "Маски" – Робот / Фото з інстаграму шоу
Баян
Під маскою Баяна ховається жінка. Вона є хедлайнером виступів, як на НСК "Олімпійському", так і на святкуваннях у родинному колі. Баян встиг бути на червоних доріжках в Нью-Йорку і Лондоні. Персонаж є досить популярним і його точно знають зіркові детективи та глядачі.
Учасник 2 сезону "Маски" – Баян / Фото з інстаграму шоу
Котик
Котик представлявся з папочкою в руці, тому судді припустили, що під маскою ховається ведучий. Персонаж запропонував зірковим детективам розгадати кросворд, який стосується їх, однак цим ще більше заплутав, адже вони так і не змогли розгадати.
Учасник 2 сезону "Маски" – Котик / Фото з інстаграму шоу
Фея
Вона – найчарівніше створіння і все завдяки її природним якостям. Фея зазначила, що кожен може побачити в ній різних персонажей, все залежить від особистого сприйняття. Для кожного з зіркових детективів Фея може придумати певний образ, тому вони припустили, що під маскою може ховатися режисерка кліпу або дизайнерка.
Учасниця 2 сезону "Маски" – Фея / Фото з інстаграму шоу
Порося
Персонаж розповів, що "офіційно зареєстрований у небесній канцелярії охоронцем одного з детективів". Він буває дуже різним і дуже полюбляє райські трюфелі та спогади про "22 витівки, які вдалося провернути на ангельській посаді".
Учасник 2 сезону "Маски" – Порося / Фото з інстаграму шоу
Жирафа
Жирафа виступає в образі нареченої. Вона зазначила, що їй набагато комфортніше було б років 50 тому, адже ці часи нагадують їй дитинство. Людина, яка допомогла їй на сцені, сформувалася як особистість в 70-ті роки.
Учасниця 2 сезону "Маски" – Жирафа / Фото з інстаграму шоу
Кажан
Цей персонаж дуже різний – буває добрим і спокійним, а буває злим і енергійним. Таким було й його дитинство, але все, що він робить, відбувається під музику. Зіркові детективи припустили, що під маскою Кажана може ховатися актор, який грає різні ролі.
Учасник 2 сезону "Маски" – Кажан / Фото з інстаграму шоу