На продовження гіпершоу "Маска" чекали мільйони телеглядачів. У новому сезоні організатори підготували ще масштабніші костюми. Тепер протягом декількох тижнів уся країна відгадуватиме, хто ж ховається під масками. Як виступили учасники 1 випуску – читайте далі.

Зверніть увагу "Маска" 2 сезон 1 випуск: хто вибув з шоу

Згідно з правилами шоу, 14 загадкових персонажів (група А і група Б) борються у вокальних двобоях і сольно протягом 12 випусків. Перед кожним виступом можна переглянути сюжет-підказку, в якій учасники таємничо розповідають про себе. Зіркові детективи (NK, Олег Винник, Дзідзьо, Андрій Данилко, Оля Полякова) та глядачі в залі після "битв" голосують за своїх фаворитів. Переможці проходять у наступний випуск своєї групи, а той, хто набрав найменшу кількість голосів, опиняється у ризику на викриття. Наприкінці кожного випуску глядачі в залі з допомогою спеціального додатку обирають фаворитів серед тих, хто опинився в номінації. Учасник, за якого проголосувала найменша кількість людей, має зняти маску, показати своє обличчя та назавжди покинути шоу. Перемагає той, кому вдалося найкраще заплутати глядачів і залишитися в масці. Також в шоу з'являються запрошені зірки. Вони виступають поза конкурсом, але також під масками. Зіркові детективи намагаються дізнатися, хто ховається в костюмі з допомогою підказок і додаткових запитань.

Виступи учасників 1 випуску

Робот

З перших підказок стало зрозуміло, що під маскою ховається співак. З кожним з зіркових детективів у цього персонажа є спільне: з Олею Поляковою – 5 співпадінь, з Олегом Винником – 4, з NK – 2, з Дзідзьо – 2, з Андрієм Данилком – 3. Однак після того, як Робот заспівав, детективи засумнівалися й запідозрили, що під маскою ховається жінка.

Пісня: арія з опери "Кармен"

Хто ховається під маскою – варіанти зіркових детективів: Оля Цибульська, Олена Омаргалієва, Камалія, Віталій Козловський.



Учасник 2 сезону "Маски" – Робот / Фото з інстаграму шоу

Баян

Під маскою Баяна ховається жінка. Вона є хедлайнером виступів, як на НСК "Олімпійському", так і на святкуваннях у родинному колі. Баян встиг бути на червоних доріжках в Нью-Йорку і Лондоні. Персонаж є досить популярним і його точно знають зіркові детективи та глядачі.

Пісня: Алла Пугачева – "Арлекино"

Хто ховається під маскою – варіанти зіркових детективів: Лілія Сандулеса, мама Андрія Данилка, Алла Пугачова, Оксана Байрак.



Учасник 2 сезону "Маски" – Баян / Фото з інстаграму шоу

Котик

Котик представлявся з папочкою в руці, тому судді припустили, що під маскою ховається ведучий. Персонаж запропонував зірковим детективам розгадати кросворд, який стосується їх, однак цим ще більше заплутав, адже вони так і не змогли розгадати.

Пісня: Гриби – "Тает лед"

Хто ховається під маскою – варіанти зіркових детективів: Оля Цибульська, Віталій Козловський, Потап, Монатік.



Учасник 2 сезону "Маски" – Котик / Фото з інстаграму шоу

Фея

Вона – найчарівніше створіння і все завдяки її природним якостям. Фея зазначила, що кожен може побачити в ній різних персонажей, все залежить від особистого сприйняття. Для кожного з зіркових детективів Фея може придумати певний образ, тому вони припустили, що під маскою може ховатися режисерка кліпу або дизайнерка.

Пісня: "Леди Совершенство"

Хто ховається під маскою – варіанти зіркових детективів: Ксенія Мішина, Юлія Магдич, Ольга Фреймут.



Учасниця 2 сезону "Маски" – Фея / Фото з інстаграму шоу

Порося

Персонаж розповів, що "офіційно зареєстрований у небесній канцелярії охоронцем одного з детективів". Він буває дуже різним і дуже полюбляє райські трюфелі та спогади про "22 витівки, які вдалося провернути на ангельській посаді".

Пісня: Wellboy – "Гуси"

Хто ховається під маскою – варіанти зіркових детективів: Андрій Хливнюк, Олег Кензов, Фагот, Олександр Педан.



Учасник 2 сезону "Маски" – Порося / Фото з інстаграму шоу

Жирафа

Жирафа виступає в образі нареченої. Вона зазначила, що їй набагато комфортніше було б років 50 тому, адже ці часи нагадують їй дитинство. Людина, яка допомогла їй на сцені, сформувалася як особистість в 70-ті роки.

Пісня: Наргиз – "Ты моя нежность"

Хто ховається під маскою – варіанти зіркових детективів: Вікторія Смеюха, Леся Нікітюк, Ірина Білик, Оля Цибульська.



Учасниця 2 сезону "Маски" – Жирафа / Фото з інстаграму шоу

Кажан

Цей персонаж дуже різний – буває добрим і спокійним, а буває злим і енергійним. Таким було й його дитинство, але все, що він робить, відбувається під музику. Зіркові детективи припустили, що під маскою Кажана може ховатися актор, який грає різні ролі.

Пісня: Філіп Кіркоров – "Мышь"

Хто ховається під маскою – варіанти зіркових детективів: Петро Чорний, Павло Зібров, Остап Ступка, Володимир Гришко.



Учасник 2 сезону "Маски" – Кажан / Фото з інстаграму шоу