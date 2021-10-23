На продовження гіпершоу "Маска" чекали мільйони телеглядачів. У новому сезоні організатори підготували ще масштабніші костюми. Тепер протягом декількох тижнів уся країна відгадуватиме, хто ж ховається під масками. Як виступили учасники 1 випуску – читайте далі.

Зверніть увагу "Маска" 2 сезон 1 випуск: хто вибув з шоу

Виступи учасників 1 випуску

Робот

З перших підказок стало зрозуміло, що під маскою ховається співак. З кожним з зіркових детективів у цього персонажа є спільне: з Олею Поляковою – 5 співпадінь, з Олегом Винником – 4, з NK – 2, з Дзідзьо – 2, з Андрієм Данилком – 3. Однак після того, як Робот заспівав, детективи засумнівалися й запідозрили, що під маскою ховається жінка.

Маска
Учасник 2 сезону "Маски" – Робот / Фото з інстаграму шоу

Баян

Під маскою Баяна ховається жінка. Вона є хедлайнером виступів, як на НСК "Олімпійському", так і на святкуваннях у родинному колі. Баян встиг бути на червоних доріжках в Нью-Йорку і Лондоні. Персонаж є досить популярним і його точно знають зіркові детективи та глядачі.

Маска
Учасник 2 сезону "Маски" – Баян / Фото з інстаграму шоу

Котик

Котик представлявся з папочкою в руці, тому судді припустили, що під маскою ховається ведучий. Персонаж запропонував зірковим детективам розгадати кросворд, який стосується їх, однак цим ще більше заплутав, адже вони так і не змогли розгадати.

Маска
Учасник 2 сезону "Маски" – Котик / Фото з інстаграму шоу

Фея

Вона – найчарівніше створіння і все завдяки її природним якостям. Фея зазначила, що кожен може побачити в ній різних персонажей, все залежить від особистого сприйняття. Для кожного з зіркових детективів Фея може придумати певний образ, тому вони припустили, що під маскою може ховатися режисерка кліпу або дизайнерка.

Маска
Учасниця 2 сезону "Маски" – Фея / Фото з інстаграму шоу

Порося

Персонаж розповів, що "офіційно зареєстрований у небесній канцелярії охоронцем одного з детективів". Він буває дуже різним і дуже полюбляє райські трюфелі та спогади про "22 витівки, які вдалося провернути на ангельській посаді".

Маска
Учасник 2 сезону "Маски" – Порося / Фото з інстаграму шоу

Жирафа

Жирафа виступає в образі нареченої. Вона зазначила, що їй набагато комфортніше було б років 50 тому, адже ці часи нагадують їй дитинство. Людина, яка допомогла їй на сцені, сформувалася як особистість в 70-ті роки.

Маска
Учасниця 2 сезону "Маски" – Жирафа / Фото з інстаграму шоу

Кажан

Цей персонаж дуже різний – буває добрим і спокійним, а буває злим і енергійним. Таким було й його дитинство, але все, що він робить, відбувається під музику. Зіркові детективи припустили, що під маскою Кажана може ховатися актор, який грає різні ролі.

Маска
Учасник 2 сезону "Маски" – Кажан / Фото з інстаграму шоу