Другий сезон шоу "Маска" транслюють на телеканалі "Україна" вже п'ять тижнів. За цей час глядачі познайомилися з 14 загадковими персонажами й дізналися, хто ховається під чотирма масками. Чим дивував 5 випуск – читайте в матеріалі.
До теми "Маска" 2 сезон 5 випуск: хто показав справжнє обличчя і вибув з шоу
Виступи учасників 5 випуску
Робот
Цей учасник не любить скандалів, тому шукає славу іншим шляхом. У новій підказці Робот показав червону троянду, портрет Ласточкіна та говорив про кохання, дітей, домашніх улюбленців, нарцисизм, контент з віковим обмеженням – зображення особистого характеру, оголені тіла. І всі дані в біографії учасника знайдені. А також Робот порадив концентруватися на хорошому, щоб згодом не помічати погане.
Дзідзьо поцікавився, чи в Робота є діти, й отримав позитивну відповідь. А також цей персонаж часто виступає з жінками і чоловіками.
Учасник 2 сезону "Маски" – Робот / Фото пресслужби
Порося
Порося є ангелом-охоронцем одного з зіркових детективів і в новій підказці натякнуло, що це Настя Каменських. Цей персонаж зазначив, що він загадковий, однак талановитий. У нього є один орган, який потребує особливого догляду. Тому Порося підтримує його різними примочками. Але ця підказка ніяк не допомогла загадковим детективам, а навпаки ще більше заплутала їх.
Після попереднього виступу Поросяти зіркові детективи були переконані, що під костюмом ховається Михайло Поплавський, однак тепер вони не впевнені в цій версії.
Учасник 2 сезону "Маски" – Порося / Фото пресслужби
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Кажан
У попередній підказці Кажан розповів, що він родом з маленького містечка, де його всі люблять та водночас жахаються. Життя персонажа на Землі дуже насичене та яскраве, нагадує атракціон. Він вкотре показав два боки своєї особистості та заплутав зіркових детективів. Та вони переконані, що під костюмом ховається Остап Ступка.
NK поцікавилася, чи озвучував Кажан мультики, на що почула відповідь: "Озвучував або ні".
Учасник 2 сезону "Маски" – Кажан / Фото пресслужби
Жирафа
Жирафа зазначила, що в її підказках є всі відповіді. Вона розповіла, що в 1970-х роках з'явилося все те, що її сформувало. Великий вплив на неї мали фільми, яких було багато. Учасниця зауважила, що має не дуже хороший настрій, однак хоче, щоб зіркові детективи були уважнішими до її підказок, адже пісню Джамали обрала не просто так. Судді припустили, що відома людина, яка ховається під цим костюмом, може бути з Криму.
Жирафа поцікавилася, як зірки ставляться до поразок, популярності, коли їх всі впізнають. І це стало її найбільшою підказкою.
Учасниця 2 сезону "Маски" – Жирафа / Фото пресслужби
Котик
Зіркові детективи переконані, що під цим костюмом ховається Потап. У новій підказці Котик заспівав фрагмент пісні англійською, він має відомих батьків, а також колекціонує деякі речі в чохлі від гітари. Персонаж обожнює свободу, тому ніколи не співав у гурті.
Дзідзьо поцікавився, чи Котик в реальному житті, коли без маски ходить з бородою, але конкретної відповіді не почув. Цей персонаж попросив NK почухати йому вушко, зазначивши, що поза шоу може лише мріяти про це.
Учасник 2 сезону "Маски" – Котик / Фото пресслужби