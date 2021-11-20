Другий сезон шоу "Маска" транслюють на телеканалі "Україна" вже п'ять тижнів. За цей час глядачі познайомилися з 14 загадковими персонажами й дізналися, хто ховається під чотирма масками. Чим дивував 5 випуск – читайте в матеріалі.

До теми "Маска" 2 сезон 5 випуск: хто показав справжнє обличчя і вибув з шоу

Згідно з правилами шоу, 14 загадкових персонажів (група А і група Б) борються у вокальних двобоях і сольно протягом 12 випусків. Перед кожним виступом можна переглянути сюжет-підказку, в якій учасники таємничо розповідають про себе. Зіркові детективи (NK, Олег Винник, Дзідзьо, Андрій Данилко, Оля Полякова) та глядачі в залі після "битв" голосують за своїх фаворитів. Переможці проходять у наступний випуск своєї групи, а той, хто набрав найменшу кількість голосів, опиняється у ризику на викриття. Наприкінці кожного випуску глядачі в залі з допомогою спеціального додатка обирають фаворитів серед тих, хто опинився в номінації. Учасник, за якого проголосувала найменша кількість людей, має зняти маску, показати своє обличчя та назавжди покинути шоу. Перемагає той, кому вдалося найкраще заплутати глядачів і залишитися в масці. Також в шоу з'являються запрошені зірки. Вони виступають поза конкурсом, але також під масками. Зіркові детективи намагаються дізнатися, хто ховається в костюмі з допомогою підказок і додаткових запитань.

Виступи учасників 5 випуску

Робот

Цей учасник не любить скандалів, тому шукає славу іншим шляхом. У новій підказці Робот показав червону троянду, портрет Ласточкіна та говорив про кохання, дітей, домашніх улюбленців, нарцисизм, контент з віковим обмеженням – зображення особистого характеру, оголені тіла. І всі дані в біографії учасника знайдені. А також Робот порадив концентруватися на хорошому, щоб згодом не помічати погане.

Дзідзьо поцікавився, чи в Робота є діти, й отримав позитивну відповідь. А також цей персонаж часто виступає з жінками і чоловіками.

Пісня: "ВіаГра" – "Попытка номер 5"

Хто ховається під маскою – варіанти зіркових детективів: Даша Астаф'єва, Діва Монро, MELOVIN



Учасник 2 сезону "Маски" – Робот / Фото пресслужби

Порося

Порося є ангелом-охоронцем одного з зіркових детективів і в новій підказці натякнуло, що це Настя Каменських. Цей персонаж зазначив, що він загадковий, однак талановитий. У нього є один орган, який потребує особливого догляду. Тому Порося підтримує його різними примочками. Але ця підказка ніяк не допомогла загадковим детективам, а навпаки ще більше заплутала їх.

Після попереднього виступу Поросяти зіркові детективи були переконані, що під костюмом ховається Михайло Поплавський, однак тепер вони не впевнені в цій версії.

Пісня: Оля Полякова – "Эй, секундочку"

Хто ховається під маскою – варіанти зіркових детективів: Алла Кудлай, Юрій Ткач, Петро Чорний, Потап



Учасник 2 сезону "Маски" – Порося / Фото пресслужби

Важливо "Маска" 2 сезон: всі учасники шоу

Кажан

У попередній підказці Кажан розповів, що він родом з маленького містечка, де його всі люблять та водночас жахаються. Життя персонажа на Землі дуже насичене та яскраве, нагадує атракціон. Він вкотре показав два боки своєї особистості та заплутав зіркових детективів. Та вони переконані, що під костюмом ховається Остап Ступка.

NK поцікавилася, чи озвучував Кажан мультики, на що почула відповідь: "Озвучував або ні".

Пісня: "Песня гениального сыщика"

Хто ховається під маскою – варіанти зіркових детективів: Остап Ступка



Учасник 2 сезону "Маски" – Кажан / Фото пресслужби

Жирафа

Жирафа зазначила, що в її підказках є всі відповіді. Вона розповіла, що в 1970-х роках з'явилося все те, що її сформувало. Великий вплив на неї мали фільми, яких було багато. Учасниця зауважила, що має не дуже хороший настрій, однак хоче, щоб зіркові детективи були уважнішими до її підказок, адже пісню Джамали обрала не просто так. Судді припустили, що відома людина, яка ховається під цим костюмом, може бути з Криму.

Жирафа поцікавилася, як зірки ставляться до поразок, популярності, коли їх всі впізнають. І це стало її найбільшою підказкою.

Пісня: Джамала – "1944"

Хто ховається під маскою – варіанти зіркових детективів: Надя Дорофєєва, Анна & Марія, Маша Єфросиніна, Джамала, Христина Соловій



Учасниця 2 сезону "Маски" – Жирафа / Фото пресслужби

Котик

Зіркові детективи переконані, що під цим костюмом ховається Потап. У новій підказці Котик заспівав фрагмент пісні англійською, він має відомих батьків, а також колекціонує деякі речі в чохлі від гітари. Персонаж обожнює свободу, тому ніколи не співав у гурті.

Дзідзьо поцікавився, чи Котик в реальному житті, коли без маски ходить з бородою, але конкретної відповіді не почув. Цей персонаж попросив NK почухати йому вушко, зазначивши, що поза шоу може лише мріяти про це.

Пісня: Дзідзьо – "Вихідний"

Хто ховається під маскою – варіанти зіркових детективів: Потап, Big Boss, Петро Чорний, Олексій Дурнєв, Дмитро Коляденко



Учасник 2 сезону "Маски" – Котик / Фото пресслужби