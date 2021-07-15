Королева Іспанії для багатьох є прикладом жіночності, елегантності та краси. Вона знає, як привернути до себе увагу публіки та завжди виглядати неперевершено. Саме тому кожен її світський вихід активно обговорюють в мережі. Ми підготували для вас добірку найкращих аутфітів Її Величності, якими вона вже встигла похизуватися цього літа.

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Літні образи королеви Летиції

  • На святковий захід з нагоди Дня Збройних Сил, що відбувся в Мадриді, королева прибула в романтичній сукні рожевого кольору.

Королева Летиція
Королева Летиція в сукні рожевого кольору / Фото Getty Images

Королева Летиція
Королева Летиція в помаранчевому костюмі / Фото Getty Images

Королева Летиція
Королева Летиція в сукні від Hugo Boss рожевого кольору / Фото Getty Images

  • Її Величність влітку відвідала ще один музей. Цього разу в смарагдовій сукні з квітковим принтом від бренду Maje.

Королева Летиція
Королева Летиція в смарагдовій сукні від бренду Maje / Фото Getty Images

  • Уряд Андалусії нагородив короля Іспанії Філіпа VI першою медаллю Пошани Андалусії. На урочистій події його дружина була присутня в неймовірно красивій блакитній сукні.

Королева Летиція
Королева Летиція в блакитній сукні / Фото Getty Images

Королева Летиція
Королева Летиція в чорній сукні з бежевим принтом / Фото Getty Images

  • На урочистому обіді з генеральним секретарем ООН дружина Філіпа VI з'явилась у небесно-блакитні сукні за коліно з квітковою вишивкою.

Королева Летиція
Королева Летиція в блакитній сукні з квітковою вишивкою / Фото Getty Images

Королева Летиція
Королева Летиція у лляному костюмі блакитного кольору / Фото Getty Images

Королева Летиція
Королева Летиція в білому вбранні та король Філіп VI / Фото Getty Images

Королева Летиція
Королева Летиція в молочному костюмі під час сімейного виходу / Фото Getty Images