Захід, на якому побувала монарша пара, відбувся у Валенсії в Іспанії. Оскільки день був теплим і сонячним, то Летиція продемонструвала яскравий весняний аутфіт. 

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Ефектний образ королеви Летиції

Її Величність постала поруч із чоловіком у яскравому костюмі помаранчевого кольору, який складався з широких штанів з розпірками знизу та довгій асиметричній сукні з довгими рукавами. Вбрання не мало жодних прикрас, однак Летиція у ньому була дуже стильною та вишуканою.

Look королева поєднала з бежевими туфлями-човниками на високих підборах. Волосся вона зібрала в акуратний пучок зверху, а на обличчі зробила фірмовий повсякденний макіяж з акцентом на очах. У руці Летиція тримала клатч в тон костюма.

Коронавірус нікуди не зник, тому королівське подружжя вкотре нагадало про важливість дотримання заходів безпеки під час пандемії. Король та королева одягнули білі захисні маски. 

Іспанія

Вихід королівського подружжя Іспанії / Фото Getty Images

Іспанія
Яскравий look королеви Летиції / Фото Getty Images

Весняні аутфіти іспанської королеви