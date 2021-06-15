Іспанська королева вміє приголомшувати публіку розкішними аутфітами. Вона все частіше відвідує офіційні заходи, на яких демонструє вишуканий смак в одязі.

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Літній look королеви Летиції

У чоловіка Її Величності була важлива подія, тому Летиція прагнула виглядати якнайкраще. Вона позувала поруч із коханим у легкій літній сукні насиченого блакитного кольору довжини міді. Вбрання було без рукавів, чудово підкреслило струнку талію королеви та її красиві рельєфні руки. Прикрасою сукні став пояс в тон з двома ґудзиками.

Елегантний одяг Летиція поєднала з лакованими бежевими туфлями-човниками на високих підборах. В руці Її Величність тримала маленький блакитний клатч. З прикрас образ довершували мінімалістичні сережки. Стилісти попрацювали й над зачіскою та макіяжем королеви. Її волосся вклали рівно, повіки нафарбували коричневими тінями, а вії – чорною тушшю. На обличчі Летиція незмінно мала захисну маску.

Варто заначити, що колір сукні не лише був дуже ніжним і пасував королеві Іспанії, але й підкреслив її ідеальну золотисту засмагу.



Королева Летиція у блакитній сукні / Фото Getty Images

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