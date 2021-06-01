Королівське подружжя Іспанії побувало на святковому заході з нагоди Дня Збройних Сил, що відбувся в Мадриді. Для події пара обрала елегантне та вишукане вбрання.

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Романтичний образ королеви Летиції

Її Величність постала перед публікою у надзвичайно ніжному та жіночному одязі. Летиція одягнула світло-рожеву сукню з довгими рукавами й красивим декольте. Вона застібалася на великі ґудзики спереду. Такий look королева поєднала з туфлями-човниками рожевого кольору на підборах.

Серед аксесуарів образ Летиції доповнював клатч у тон туфель, який вона тримала в руці.



Романтичний look королеви Летиції / Фото Getty Images

Її Величність одягнула великі сережки з рожевими та зеленими камінцями. Волосся вона зібрала у пучок ззаду. Варто зазначити, що Летиція не соромиться своєї сивини та не приховує її. На обличчі зробила макіяж з коричневими тінями на повіках.



Королева Летиція / Фото Getty Images

Король Філіп VІ позував поруч із дружиною у святковій військовій формі. Подружжя не забуло про захисні маски. Монархи під час кожного виходу нагадують про те, що коронавірус нікуди не зник, тому необхідно дбати про свою безпеку.



Король Філіп VІ та королева Летиція / Фото Getty Images