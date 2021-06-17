Королева Летиція побувала у штаб-квартирі фонду ONCE, що був заснований в 1938 році. Він збирає кошти для надання послуг незрячим і людям з серйозними вадами зору.
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Літній look королеви Летиції
Її Величність прибула в фонд у красивій літній асиметричній сукні чорного кольору з плямистим бежевим принтом. Вбрання мало короткі рукави та зав'язувалося під шиєю, що додавало образові жіночності. Такий look Летиція вирішила поєднати з туфлями-човниками гірчичного кольору на підборах.
Волосся королева зібрала у високий пучок, а на обличчі зробила повсякденний макіяж з коричневими тінями на повіках і тушшю на віях. З прикрас її аутфіт доповнювали маленькі золоті сережки-кільця та улюблена каблучка. А в руці Летиція тримала лаконічний чорний клатч.
Королева Летиція в чорній літній сукні / Фото Getty Images
Попередні виходи іспанської королеви
- На зустрічі з президентом Південної Кореї Мун Чже Ін і його дружиною Кім Чжон Сук Летиція з'явилася в ніжно-рожевому вбранні.
- У блакитній сукні Її Величність прибула на церемонію нагородження чоловіка короля Філіпа VI першою медаллю Пошани Андалусії.
- Іспанське королівське подружжя побувало в Королівській академії витончених мистецтв Сан-Фернандо у Мадриді та Музеї витончених мистецтв у Палаці Карла V у Гранаді. Там Летиція вражала бездоганними сукнями кольору фуксії та смарагду.