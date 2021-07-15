Король та королева Іспанії відвідали державну данину пам'яті жертвам коронавірусу. Монарше подружжя прийшло на захід у стриманому вбранні.
Дивіться також Королева Летиція позувала в молочному костюмі: фото сімейного виходу
Елегантний look королеви Летиції
Її Величність постала перед учасниками заходу в елегантній темно-синій сукні. Вбрання мало витончене декольте та короткі рукави, що були прикрашені чорною вишивкою. Струнку талію Летиції підкреслив тонкий тканинний пояс. Такий look королева поєднала з чорними туфлями-човниками на високих підборах.
Волосся Летиція зібрала в акуратний пучок ззаду. На обличчі вона зробила повсякденний макіяж з акцентом на очах та одягнула білу захисну маску. Королева полюбляє різні клатчі. Цього разу вона довершила аутфіт чорним аксесуаром.
Королева Летиція та король Філіп VІ / Фото Getty Images
Король Філіп VI позував поруч із коханою в чорному костюмі, білій сорочці, синій краватці та взутті чорного кольору. На його обличчі також була захисна маска.
Королева Летиція та король Філіп VІ / Фото Getty Images
Попередні виходи королеви Іспанії
- На церемонію відкриття якобінського року 2021-2022 королева Летиція прибула в стильному бежевому тренчі.
- Її Величність у білому костюмі відкрила ярмарок ARCO 2021 – ярмарок сучасного мистецтва в Мадриді.
- Королева Іспанії записала відеозвернення про цифрове втручання на Форумі високого рівня ООН про виклики людей, які живуть з рідкісними хворобами. Вона постала перед камерою у смарагдовій сукні без рукавів.