Монарша родина 13 липня в королівському палаці прийняла членів Коледжу Об'єднаного світу. Король та королева зустріли гостей разом із доньками.

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Образи іспанських принцес

15-річна Леонор для урочистого заходу обрала зелену сукню з флористичним принтом. Таке вбрання принцеса поєднала з еспадрильями на зав'язках-стрічках. Розкішне біляве волосся вона розпустила, а на обличчя одягнула захисну маску. Зазначимо, саме Леонор є першою спадкоємицею королівського престолу Іспанії.

Принцеса Софія позувала у легкій літній сукні світлого кольору, яку поєднала з взуттям на низькій підошві. Волосся дівчина також розпустила й на обличчі мала захисну маску.

Елегантний look королеви Летиції

У цей теплий літній день королева одягнула штанний костюм молочного кольору. Під піджаком у неї був мереживний топ. Влітку Її Величність часто з'являється на публіці в еспадрильях. Цього разу вона також обрала улюблене взуття.

Волосся Летиція вклала рівно та забрала назад. На обличчі зробила звичний повсякденний макіяж у коричневих відтінках.



Новий вихід королівської сім'ї Іспанії / Фото Getty Images

Король Філіп VI позував поруч із найріднішими у сірому костюмі, світлій сорочці та яскравій краватці синього кольору. Варто зазначити, що на обличчях монаршого подружжя також були захисні маски.