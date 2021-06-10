Перший світський захід проходив у рамках святкування 100-річчя від дня народження іспанського кінорежисера Луїса Гарсіа Берланга. Він був знаменитим іспанським кінорежисером і сценаристом, а у 1994 році його фільм Todos a la cárcel отримав три премії "Гойя" у категоріях "найкращий фільм", "найкращий режисер" і "найкращий звук". З нагоди свята в академії відбулась виставка фотографій зі знаменитим митцем, яку 9 червня відвідала монарша сім'я. Щодо другої події, то пара була присутня на відкритті виставки "Одаліска" – вона була присвячена творчості художників, які зображували на картинах образи жінок-рабинь або ж покоївок – "одалісок".

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Виходи королеви Летиції

Напередодні королева Летиція одягнула нове шовкове плаття максідовжини від Hugo Boss рожевого кольору. Свій образ вона доповнила витонченими туфлями з крокодилячої шкіри Carolina Herrera. Королева не доповнювала вбрання аксесуарами, натомість стилісти підкреслили її обличчя денним макіяжем, а волосся – вирівняли. Летиція виглядала просто і водночас дуже розкішно, а такий образ можна легко одягнути на побачення або прогулянку усім її прихильницям.



Бездоганна Летиція у рожевій сукні Hugo Boss / Фото Getty Images

Вже у четвер, 10 червня, іспанська королева одягнула не менш красивий та літній образ – смарагдову сукню з квитковим принтом від бренду Maje. Її look доповнювали замшеві туфлі-човники бежевого кольору та фіолетовий клатч у тон до квітів на платті. З прикрас на Летиції було лише ефектне золоте кільце на вказівному пальці руки та смарагдові сережки. Незмінним атрибутом двох виходів королеви стала захисна медична маска.



Королева Летиція у смарагдовій сукні Maje / Фото Getty Images