Королева Іспанії відвідала виставку "75-та річниця ЮНІСЕФ", яка відбулася у Фонді Абертіса, що в Мадриді.

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Ніжний look королеви Летиції

Для нового виходу Її Величність вкотре обрала елегантне вбрання та продемонструвала бездоганний смак в одязі. Королева постала перед публікою у ніжно-блакитному лляному костюмі, що складався зі штанів з високою посадкою та піджака, який застібався на один ґудзик.

Під піджак Летиція одягнула білу обтислу майку. Такий look вона поєднала з синьо-чорними туфлями-човниками на підборах. Волосся королева зібрала у хвіст ззаду, а на обличчі зробила повсякденний макіяж у коричневих відтінках. Серед аксесуарів образ іспанської королеви довершували лаконічні сережки та чорний клатч.

Незмінним атрибутом кожного аутфіту Її Величності є біла захисна маска. Летиція завжди нагадує про те, що пандемія коронавірусу ще не закінчилася й необхідно дбати про своє здоров'я.



Елегантний образ королеви Летиції / Фото Getty Images

Зазначимо, напередодні королева Летиція та король Філіп VI разом з доньками Софією та Леонор провели зустріч з лауреатами премії "Принцеса Жирона" в Palauet Albeniz. Її Величність одягнула сукню з деніму темно-синього кольору.