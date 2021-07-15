Королева Испании для многих является примером женственности, элегантности и красоты. Она знает, как привлечь к себе внимание публики и всегда выглядеть великолепно. Именно поэтому каждый ее светский выход активно обсуждают в сети. Мы подготовили для вас подборку лучших аутфитов Ее Величества, которыми она уже успела похвастаться этим летом.

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Летние образы королевы Летиции

На праздничное мероприятие по случаю Дня Вооруженных Сил, которое состоялось в Мадриде, королева прибыла в романтическом платье розового цвета.



Королева Летиция в платье розового цвета / Фото Getty Images

Королева Летиция в ярком оранжевом костюме приезжала на вручение премии Мигеля де Сервантеса 2020 года поэту Франсиско Бринесу в доме автора.



Королева Летиция в оранжевом костюме / Фото Getty Images

Королева Летиция в один из испанских музеев надела новое шелковое платье длины макси от Hugo Boss розового цвета.



Королева Летиция в платье от Hugo Boss розового цвета / Фото Getty Images

Ее Величество летом посетила еще один музей. На этот раз в изумрудном платье с цветочным принтом от бренда Maje.



Королева Летиция в изумрудном платье от бренда Maje / Фото Getty Images

Правительство Андалусии наградило короля Испании Филиппа VI первой медалью Почета Андалусии. На торжественном событии его жена присутствовала в невероятно красивом голубом платье.



Королева Летиция в голубом платье / Фото Getty Images

Королева Летиция побывала в штаб-квартире фонда ONCE, что собирает средства для предоставления услуг незрячим и людям с серьезными недостатками зрения. Для поездки туда она выбрала асимметричное платье черного цвета с пятнистым бежевым принтом.



Королева Летиция в черном платье с бежевым принтом / Фото Getty Images

На торжественном обеде с генеральным секретарем ООН жена Филиппа VI появилась в небесно-голубом платье по колено с цветочной вышивкой.



Королева Летиция в голубом платье с цветочной вышивкой / Фото Getty Images

Королева Испании посетила выставку "75-я годовщина ЮНИСЕФ". Для события выбрала льняной костюм нежно-голубого цвета.



Королева Летиция в льняном костюме голубого цвета / Фото Getty Images

В роскошном белом наряде королева Летиция с мужем открыла ярмарку современного искусства в Мадриде.



Королева Летиция в белых одеждах и король Филипп VI / Фото Getty Images

Испанская королева позировала в элегантном молочном костюме во время приема членов Колледжа Объединенного мира в королевском дворце.



Королева Летиция в молочном костюме во время семейного выхода / Фото Getty Images