Не доживши 2 місяці до свого 100-річчя, помер британський принц Філіп, чоловік королеви Єлизавети ІІ. Ця звістка сколихнула увесь світ. На втрату відреагували Барак Обама, Девід Бекхем, Елтон Джон та багато інших знаменитостей.

99-річний принц Філіп відійшов 9 квітня 2021 року. За герцогом Единбурзьким сумує не тільки королівська родина, але й світові знаменитості. Як реагують зірки на смерть чоловіка британської королеви – дивіться далі.

Важливо Британія вшанувала пам'ять принца Філіпа військовими салютами: фото

Барак Обама

44 президент США вшанував пам'ять принца Філіпа спільним фото та висловив співчуття його сім'ї. "Коли ми вперше зустріли Його Королівську Високість принца Філіпа, герцога Единбурзького, він та Її Величність королева Єлизавета II вже понад півстоліття були на світовій арені – вітаючи таких лідерів, як Черчилля та Кеннеді; Манделу і Горбачова. Як двоє американців, які не звикли до палаців та пишноти, ми не знали, чого чекати".

Барак Обама поділився, що королівська пара одразу ж дала зрозуміти, що хвилюватися не треба, а принц був добрим і теплим, з гострою дотепністю і незмінним гумором. "Це було наше перше знайомство з людиною, яка стоїть за титулом, і з того часу наше захоплення ним лише зросло. Ми будемо за ним дуже сумувати".

Джилл Байден

Перша леді США наголосила, що дуже співчуває усій родині герцога в такий тяжкий час.

Девід Бекхем

Чоловік Вікторії Бекхем оприлюднив серію архівних фото герцога Единбурзького. "Мої думки та співчуття надсилаю Її Величності Королеві та Королівській родині, ми приєднуємось до них, щоб оплакувати втрату принца Філіпа. Публічна фігура світу, але насамперед люблячий чоловік, батько та дідусь. Сьогодні варто згадати його життя та неймовірне служіння Великій Британії та всьому світові. Спочивай у мирі, Ваша Високосте", – написав ексфутболіст.

Тобаяс Мензіс

Актор зіграв принца Філіпа в 3 і 4 сезоні серіалу "Корона". Він повідомив виданню Newsweek: "З того, що я точно знаю про герцога Единбурзького, я майже впевнений, що він не хотів би, щоб актор, який зображав його на телеекрані, висловлював свою особисту думку про його життя, тому я залишу це Шекспіру: "О добрий старий! В тобі приклад Тієї чесної, вірної служби колишніх років". Спочивайте з миром".



Принц Філіп у 3 і 4 сезоні "Корони" / Фото Tatler

Кетрін Зета-Джонс

"Спочивайте з миром, Ваша Королівська Високосте принце Філіпе, дякую за вашу непохитну відданість нашій королеві та країні", – написала акторка.

Орландо Блум

Знаменитість написав: "Людина, яка присвятила своє життя служінню. Так сумно втрачати мудрих. Найглибша повага та співчуття".

Келлі Озборн

Телезірка подякувала принцові за служіння.

Джордж Такеї, зірка "Зоряного шляху"

My heartfelt condolences to the royal family in this time of grief, and especially to Her Majesty Queen Elizabeth II, who has spent a lifetime by her Prince Phillip. https://t.co/6YJhMMOojY — George Takei (@GeorgeTakei) April 9, 2021

Пірс Морган

Телеведучий, який звільнився через Меган Маркл, написав: "Справді великий британець, який присвятив своє життя самовідданому громадському обов'язку і був безумовною скелею відданої підтримки Її Величності, Королеви, як королівської дружини, яка найдовше служила британському государеві. Дуже сумний день для нашої країни. Дякую вам, сер".

RIP Prince Philip, 99.

A truly great Briton who dedicated his life to selfless public duty & was an absolute rock of devoted support to Her Majesty, The Queen, as the longest-serving royal consort to any British sovereign.

A very sad day for our country. Thank you, Sir. pic.twitter.com/ICO7wY9HXz — Piers Morgan (@piersmorgan) April 9, 2021

Люк Еванс

"Вірність, любов, відданість справі. Сильний, гострий і дуже незалежний дух, який залишає у спадок багато великих речей після своєї смерті, після довгого та насиченого подіями життя. Мої думки звертаються до Її Величності Королеви та до Королівської родини".

Елтон Джон

Телезірка Керол Вондерман

"Кілька років тому я їздила на приватний обід з королевою в Букінгемський палац. Їм обом було поза 80 років, і принц Філіп, і вона шалено фліртували один з одним і сміялися".

Письменник Бер Гріллз

"Втрата герцога Единбурзького буде відчуватися у всій Британській Співдружності, але особливо у родині Королівської морської піхоти, якій він вірно служив генерал-капітаном протягом надзвичайних 64 років та 201 дня. Його здатність спілкуватися з морською піхотою та розслабляти оточуючих людей була легендарною... А його служба в корпусі справді зразковою. Сер, ми вшановуємо та пам'ятаємо вас", – поділився письменник.

Фотограф Кріс Джексон

"Подумав сьогодні про останню офіційну фотографію герцога Единбурзького та королеви, яку я зробив у Віндзорському замку не так давно. Неймовірне досягнення – досягти 73-ї річниці весілля за сім десятиліть шлюбу, ще більш зворушливо бачити листівки їхніх правнуків – зв’язку між поколіннями", – поділився думками королівський фотограф.