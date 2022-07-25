Журналісти 24 каналу ледь "спіймали" Арсена Мірзояна, аби поспілкуватися для проєкту "Інтерв'ю24", адже останні місяці він у постійних роз'їздах. На відеозв'язок ми вийшли, коли співак був у дорозі в Нідерландах, але це не завадили йому дати тверді й емоційні відповіді на запитання, які назріли за майже п'ять місяців війни.

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Чому Арсен Мірзоян не афішує, як допомагає армії? Коли знову зустрінеться з дружиною Тонею Матвієнко та донькою Ніною? Що думає про Бардаша, мовний скандал з Єфросиніною та Поляковою і чому деяких колег вважає винними у війні? Про все це читайте далі.

Інтерв'ю з Арсеном Мірзояном у відеоформаті

"Сєня, вивозь своїх", – як рятував сім'ю і чому повернувся до Києва

Ви розповідали, що 24 лютого разом з Олександром Положинським вивозили своїх дівчат на захід, на Івано-Франківщину. Ви вже тоді, в перший день війни, знали, що вони не залишатимуться в Україні, а поїдуть за кордон?

Ні, насправді ні. У мене таких думок не було, треба було поміркувати, оцінити масштаб, зрозуміти, що насправді відбувається. Потім уже подзвонили родичі, запропонували, ми порадилися і сказали: "Так, давайте". Бо малій було важкувато бігати по підвалах від тих сирен.

Після того, як Ви вивезли сім'ю в безпечне місце – повернулися з Положинським до Києва. І, як розповідали, уже там примкнули до одного з підрозділів. Як ви туди потрапили?

До початку евакуації до мене приїхали знайомі, приїхала машина повна завантажена БК (боєкомплектами, – 24 канал). Сказали: "Сєня, вивозь своїх". І все, я їм лишив домівку, розквартирував, сказав: "Живіть тут, усе є – холодильник, душ, кухня, ліжка. Живіть тут, а я повернуся". Ми й повернулися.

Цікаво, що Фагот з гурту ТНМК у добровольчий батальйон "Реванш" потрапив через друзів, адже в тероборону Києва були черги по 300-400 осіб.

Ваш зірковий товариш Олександр Положинський уклав контракт з ЗСУ і служить у лавах 47-го окремого батальйону. Навіть встиг побувати в гарячій точці. Багато ваших друзів зараз на фронті?

Ми з ним списуємося, зідзвонюємося. Я от маю до нього приїхати. Він підписав контракт, пішов вчитися, пішов в учебку. Він точно не єдиний, дуже багато. Я б не коментував.

Арсен Мірзоян з Сашком Положинським / Фото з пресслужби

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Чому Арсен Мірзоян волонтерить, а не воює

Ви ж обрати для себе інший шлях – волонтерство, зокрема займаєтеся пригоном автівок з-за кордону. Чому саме цей фронт?

Я не кажу, що хтось щось обирав. Ти обираєш, де ти будеш ефективніший і корисніший. Звісно, можна сидіти в окопі. А так воно й буде в учебці. Без підготовки не вийде, а на підготовку треба немалий час. Це я про себе кажу. У мене такий військовий досвід, що я вам точно кажу, що я б сидів в окопі. А хотілося б навчитися чомусь. Не знаю, куди б мене випустили.

Я не один раз був під обстрілами й точно пам'ятаю фразу Льохи Мочанова: "Ти не думаєш, як ти будеш діяти, ти опускаєшся до рівня своєї підготовки". А підготовки ж немає насправді, у багатьох людей немає підготовки. Є люди, які розказують, що там немає професіоналів, там немає нікого, "тут усі ми звичайні пацани". Так я хочу сказати, що ми там усі будемо. Цей дощ надовго, на жаль.

Ніхто ж не каже, що хтось уклоніст, хтось ще щось. Усі ми там будемо, часу вистачить на всіх. І ця війна надовго, це на роки. Тому всі ми там будемо, обов'язково будемо там. Просто зараз ми там, де ефективніше, а потім ти нікуди не дінешся від того. Від себе не дінешся теж.

Тобто ви не відкидаєте того, що теж можете опинитися на передовій?

У перші дні я був зі зброєю руках у Києві, я нікуди не дівся. І я вам чесно скажу, якби щось трапилося в Запоріжжі, я б примчав у Запоріжжя. Це моє рідне місто. Я буду воювати на території, яку я знаю. Коли ворог на порозі, досвід уже нецікавий нікому, є обов'язок!

Військовий квиток Арсена Мірзояна / Фото з особистого архіву співака

Сашко Положинський обурювався, що повістки, які вручають як покарання за правопорушення, "знецінюють щоденний ризик тисяч хлопців і дівчат, які добровільно пішли боронити країну". Яке у вас ставлення до загальної мобілізації?

Знаю, як командири ставляться до тих, хто виконує план по повісткам з військоматів. Коли привозять сотню пацанів, не готових ні до чого. Ну ні до чого! Друзі, ми всі розуміємо, що ми прагнемо захищати свою Батьківщину, але реально ці сто людей завтра можуть загинути.

І ви своїм планом по повісткам просто нищите, бл*ть, країну. Ви п**араси – отак би я сказав тим чувакам, які везуть пацанів без розбору, які, бл*ть, вручають повістки всім наліво, направо. Ну це ж радянщина! І я розумію обурення Олександра.

У нас був свідок реальний. Привезли пацанів у спортивних костюмах на фронт. У спортивних костюмах! Без зброї, прям на передову привезли. Або навпаки. Ми розмовляли з командиром одного підрозділу, і він каже, що прийшов хірург з досвідом. Він каже: "Ну куди я тебе візьму, нащо ти мені тут? Я розумію, що ти хочеш країну захищати, але ти як хірург зробиш набагато більше на своєму робочому місці, ніж тут. Тебе треба вчити". Досвід є досвід, нікуди ти не дінешся.

Якщо що, я приїду, – про батьків у Запоріжжі та знайомих в окупації

Ви родом з Запоріжжя. Частина вашої області зараз окупована. Хтось з ваших рідних чи друзів зараз перебуває в окупації?

Ми зараз списуємося, розмовляємо. Є знайомі, близьких друзів немає. На щастя, дуже багато людей встигло виїхати, бо всі знають, до чого призводить така легковажність, коли тебе військові просять: "Друзі, треба евакуюватися". І ні, усі сидять, усі щось чекають. На авось, чи на "повезе – не повезе", не знаю.

Мої рідні сидять безпосередньо в Запоріжжі. Вони готові, ми про це (про евакуацію, – 24 канал) з ними розмовляли й не раз. Я сказав, що якщо ви зараз не виїжджаєте, то приготуйтеся до того, як відбувалося в Києві. Це буде затор, це буде непросто. Але ніби всі все усвідомлюють, ну і я сказав: "Якщо що, я приїду". Нікуди ви не дінетеся від мене.

Арсен Мірзоян / Фото з інстаграму співака

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Про концерти та скасований тур Європою

Знаю, що Ви повертаєтеся до концертної діяльності. На липень у вас був запланований тур Європою, але, наскільки мені відомо, ці виступи ви скасували й зараз у Нідерландах – збирає авто для військових. Чому так сталося?

Тур перенесли на осінь, і це в принципі правильно. Усі ми розуміємо, що влітку тури ніхто не робив. Літо – це пора фестивалів, і Європа – не виключення. Тому за всіма правилами концертна діяльність починається десь восени. І перенесений тур на осінь – це правильне рішення.

Арсен Мірзоян на концерті / Фото з інстаграму співака

Але ці концерти благодійного характеру? Кошти з них будуть перераховані на ЗСУ?

Ми не перераховуємо на ЗСУ. У нас є свій… Фондом не назвеш, ми не фонд. Скільки я займаюся благодійністю, дуже багато років, у мене до фондів своє особисте ставлення. Я знаю, як відбувається фінансування фондів, тому з фондами я трошки обережний. Дуже багато років, десь з 2011-го, я почав займатися благодійністю, і зараз я співпрацюю з фондом "Запорука". Це стосується не військової тематики.

А те, що зараз відбувається, – це не фонд. Це наше, скажімо, угрупування, назвемо його так. Ми займаємося пригоном автівок. Я не беру загальну цифру, бо вона ніби велика, але, скажімо, мова йде про 800 автівок. З 24 лютого 500 автівок ми пригнали хлопцям на фронт.

Чому не афішує, як допомагає армії

Чому не афішуєте свою допомогу армії? Донедавна ви майже не згадували про це у фейсбуці чи інстаграмі.