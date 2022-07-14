У Вінницю авто пригнали два побратими Олега Винника. Сам він в Україну не приїжджає, допомагає ЗСУ з Німеччини, з Берліна. Його "Вовчиця" дісталася бійцям військової частини А 7301.

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Чоловік Білозір показав "Вовчицю" Олега Винника

Сьогодні з Вінниці на передову вирушає ще одна бойова "Вовчиця" від Олега Винника. Разом до перемоги! Слава Україні! Слава нашим героям! Хай живуть і перемагають наші "Вовчиці",

– написав Роман Недзельський.

"Нам би ще таких пару Олегів Винників та Притул і "Укроборонпром" можна розпускати", – пожартував він у коментарях.

Як на допомогу Винника реагує мережа:

"Ой, а ми тут сьогодні згадували цю пісню та думали, де дівся Олег. А тут така краса";

"Хвала Богу, що з Олегом все ок. Бо вже 3 місяці від нього ніяких звісток. І спасибі Олегу за участь, допомогу та підтримку у важкий для країни час";

"Олег – справжній українець. Робить добрі справи, та не любить хизуватися";

"Дякую всім, хто наближає перемогу. Звичайно, радію, що Олег Винник не остався осторонь. Хоча я ніколи в ньому не сумнівалась";

"Дякую Олегу Анатолійовичу за підтримку! Вірю в перемогу! Ви наша гордість";

"Респект, супер, молодець. Справжній патріот України. Справжній українець. Гордість і герой України. Пишаюсь Олегом Винником і ніколи не сумнівалася";

"Слава Україні! Слава нашим захисникам! Низький уклін всім і кожному, хто наближає нас до перемоги";

"Дякуємо. Це дуже на часі і потрібно, як повітря";

"Щира подяка".

Роман Недзельський – чоловік артистки та ексміністерки культури Оксани Білозір, колишній директор Палацу "Україна", ексзаступник генерального директора Національної телекомпанії України. Зараз служить у лавах ЗСУ.

Чому Винник зник з шоу-бізу

Востаннє Олег Винник виходив на зв'язок 24 квітня – вітав українців з Великоднем. З соцмереж співак зник майже на три місяці, і лише 12 липня його адвокат повідомив, що він живе й лікується в Берліні, бо ще до війни мав проблеми зі здоров'ям.

За словами адвоката, Винник не хоче "робити гучні заяви, красуватися, не бажає піаритися в час біди", тож допомагає по-тихому – купує та доставляє в Україну авто з логотипом свого благодійного фонду "Вовчиця".