Дмитро разом з ексдружиною Поліною Логуновою та донькою Богданою виїхав у США в вересні 2021 року. Сім'я хотіла деякий час пожити в Америці, провести там зиму. Про проблеми в стосунках Ступки і Логунової було відомо давно, а в США подружжя вирішило розлучитися. Тепер у кожного своє життя, але разом продовжують виховувати донечку.

Зверніть увагу Про родину в Болівії, гастролі, розрив з МОЗGІ та перемогу України: інтерв'ю з Мішель Андраде

Поліна має нового обранця, з яким заручилася, тому залишилася там. Донька разом з нею. Дмитро прагне бути ближче до Богдани. Саме тому, коли почалася війна Ступка не повертався в Україну, а полетів з Європи в США. Для проєкту "Інтерв'ю24" чоловік розповів про життя в Америці, повернення в Україну, розлучення, а також зізнався, чи зараз його серце вільне.

Інтерв'ю з Дмитром Ступкою у відеоформаті

Про переїзд в Америку

Дмитре, восени минулого року ви разом з колишньою дружиною та донькою виїхали в США. Як наважилися на таке рішення?

Тут був один проєкт, пов'язаний з кіно. Я мав зіграти свою першу голлівудську роль в бойовику, зйомки мали відбуватися в США, а потім цей фільм мали продати пострадянським країнам. Але сталося те, що сталося, проєкт заморозили.

Також ми давно хотіли пожити якийсь час в США, зрозуміти, як це.Це була перша зима, яку ми хотіли провести не в Україні та без снігу. Щоб було комфортно для доньки, щоб в неї не було нежитю, кашлю, бо взимку вона постійно хворіла.

Початок війни та допомога Україні

Перед повномасштабним вторгненням росії на територію України, влада США неодноразово закликала своїх громадян покинути нашу державу. Ви ж 23 лютого були в дорозі додому. Вірили, що росія розпочне таку масштабну війну?

Я постійно спостерігав за нашими новинами. Дивився, як до готовності приводять бомбосховища. Спочатку взагалі не міг зрозуміти, для чого показують це людям, лякають. Не міг повірити, що росія на таке піде. Не вірив до останнього. Купив квиток додому на 23 лютого.

Туристичний період мого перебування в США закінчувався і я мав виїхати додому до 8 березня. Мав летіти двома рейсами: Лос-Анджелес – Стамбул, Стамбул – Київ. Коли летів до Стамбула, знайомі почали писати в інстаграмі, що почалася війна, чують вибухи. Поки летів у літаку 10 годин, слідкував за новинами.

Коли прилетів до Стамбула, то вже не міг летіти додому, небо було закрите. Друг мого батька живе в Анталії, сказав мені: "Купуй квиток і прилітай до мене". Він допоміг мені орендувати кімнату в його знайомої. Я жив там 2 тижні. Постійно був на зв'язку з батьками, друзями.

Вас може зацікавити Про дар створення незабутніх історій та персонажів: інтерв’ю з відомим норвезьким режисером

Потім полетів до Варшави. Там почав займатися гуманітарною допомогою, через благодійний фонд Богдана Ступки купував автомобілі для ЗСУ. Згодом у Варшаву приїхали моя мама з тіткою. Ми разом поїхали до знайомих, були в Німеччині, Італії.

Згодом я зрозумів, що в Європі немає роботи. Мені сказали, що для продовження роботи актором маю вивчити польську мову. Не маю нічого проти поляків і їхньої мови, але розумів, що польською мовою розмовляють лише в Польщі, а я хочу бути ближче до своєї дитини. Порадився з батьками, з рідними й ми вирішили, що мені треба повертатися до Америки та бути ближче до доньки.



Дмитро Ступка з донькою / Фото з інстаграму актора

Але є таке правило: якщо ти пів року перебував в США по туристичній візі, то треба потім пів року бути за межами США, бо назад можуть не впустити. Я виїхав буквально за декілька днів до того, як в мене закінчувався термін офіційного перебування в Америці. Але мене не було в країні 56 днів, після того, як я звідти вилетів. Моя дружина, бо тоді ми ще були офіційно чоловіком і дружиною, і дитина в Америці, почалася війна і американці не могли мене не пустити назад. Так і сталося. Я придбав квиток і прилетів у США. І зараз перебуваю тут. Перед цим була домовленість, що я буду ведучим благодійних концертів. Ці концерти відбувалися в Нью-Йорку, Чикаго, Маямі, Сан-Франциско та Сіетлі.

Зазначимо, Дмитро Ступка зараз мешкає в Маямі. На час розмови він перебував в Лос-Анджелесі, куди прилетів, щоб побути з донькою Богданою, яка проживає в цьому місті з мамою Поліною Логуновою – ексдружиною Дмитра.

Раніше ви працювали в театрі, знімалися в кіно, що думаєте робити з кар'єрою надалі? Плануєте повертатися в Україну?

Звісно, що думаю над поверненням в Україну. Перед війною ми виграли тендер і держава мала виділити кошти на повнометражний повчальний фільм для дітей під назвою "Я граю". Вже 1 червня мали розбивати тарілку та знімати кіно. Я був продюсером цього фільму, а Олександр Біляк – режисером. Ми з ним знімали фільми "Нереальний копець" і "Гола правда".

Я летів додому, щоб побачити рідних, на зйомки. А війна застала мене в літаку. Тоді був у шоку, що таке відбулося.

Важливо Голлівудська зірка Мазепа, Харчишин, Go_A та інші: найкращі інтерв'ю червня

Постійно на валізах, – Ступка про життя в США

Скільки часу ви вже в США?

З 8 вересня. Живу на валізах. Вже всіма думками був вдома, скучив за всіма, за рідними, друзями, роботою, сценою, зйомками. Зараз всі проєкти заморожені, бо зараз не до цього. Що буде далі, поки не знаю. Я реально постійно на валізах.

Як заробляєте на життя в США?

Роботи зараз нема ні в кого. Гримери, костюмери, всі роблять дописи, в яких питають, як заробляють кошти, просять допомогти з роботою. Тут, в Америці, я не можу працювати, бо не маю офіційних документів. Можу займатися благодійністю, заробляю, проводячи майстер-класи з акторської майстерності для дітей. Займаюся з дітьми в онлайн-режимі. Якісь гроші мав вдома в Україні, мама привезла їх до Польщі й передала мені. З 9 вересня 2021 року я витрачаю те, що заробив до цього в Україні. Доходів у мене нема. Це все не дуже просто. Але є друзі, які можуть підтримати. Є майстер-класи з дітьми. Це поки що допомагає.



Дмитро Ступка з донькою в США / Фото з інстаграму актора

Як протягом 4 місяців змінилося ставлення американців до війни в Україні?

Мені здається, що не втомилися. Всюди є підтримка. Я такого ще не бачив. З благодійними концертами я побував в багатьох різних штатах і всюди майорять дуже багато наших прапорів. Це дуже приємно. На вулицях, в кав'ярнях, на офіційних майданчиках. На Мангеттені, на Таймс-Сквер. Нас підтримують дуже багато різних організацій. Немає нічого, що робиться просто так. Все роблять з підтримкою, щоб згадати нашу Україну, об'єднати, допомогти.

Благодійні концерти в США

Ви повернулися до США, брали участь у благодійних концертах. А чи є якісь акторські проєкти в Америці, до яких приєднаєтеся найближчим часом?

30 липня буде подія благодійна на кораблі в Мангеттені в Нью-Йорку. Там буду ведучим, а Міка Ньютон співатиме. 24 серпня летітиму в Сіетл, де проводитиму концерт до Дня Незалежності. Моєму батькові мають зробити офіційний виїзд, десь на місяць. Він прилетить сюди, в США, ми з ним будемо грати виставу Лесі Українки “На полі крові”. Це вистава на двох і теж планується 4 чи 5 американських міст. Це плануємо на осінь.

Розлучення з дружиною та опіка над донькою

В Америці залишилася ваша донька та колишня дружина Поліна. Як поділили опіку над донькою?

Ми не ділили опіку. Поліна не забороняє мені бачитися з Богданою. Єдине, все впирається в гроші. Долетіти з Маямі в Лос-Анджелес – це 5 годин і квитки коштують від 500 до 600 доларів. Якщо я маю нагоду або кошти дозволяють мені прилетіти, то звичайно, що я можу це зробити. Ніхто ніяк не забороняє, просто домовляюся заздалегідь.

В інтерв'ю, яке Поліна давала 2 місяці тому, вона казала, що перебуває в процесі розлучення, однак офіційного документа про розрив шлюбу ще немає. Цей процес вже закінчився? Ви офіційно розлучилися?

Ще ні, бо в Україні війна. Документ про шлюб є в Поліни, а вона живе не в самому Лос-Анджелесі, там немає Міст Експрес. Зараз триває передача цього документу в Україну. Ми там все вирішили, немає ніяких претензій один до одного. Ми розлучимося та й все.



Ступка з ексдружиною Поліною та донькою / Фото з інстаграму актора

З Поліною вдалося залишитися в дружніх стосунках після розлучення?

Ми добре дружимо, розмовляємо, зідзвонюємось. Маємо розлучитися і кожен буде йти своєю дорогою. Але будемо дружити, зустрічатися разом з донькою, бо для Богдани важливо, щоб тато і мама були разом. Запропонував, щоб наступного разу ми провели час разом. Вона сумує, хоче, щоб тато і мама були разом. Вона була зі мною 10 днів і я дуже тішусь, бо не бачив її з кінця лютого, дуже скучив.

Чи є білорусь агресором у війні росії проти України

Поліна родом з білорусі, в неї білоруське громадянство. Наразі територію білорусі активно використовують для обстрілів України. Якою є позиція Поліни у цій війні?

Вона не підтримує ні путіна, ні лукашенка. Взагалі боїться повертатися в білорусь, бо, коли там були мітинги, дуже багато чого постила. Переживала, коли затримували людей. Боїться поїхати просто, щоб провідати маму. У білорусі стежать за всіма соцмережами, а Поліна дуже багато говорила того, що не сподобається лукашенку. Поліна робить марафони для схуднення, зі здоровим харчуванням, бачив, що певні гроші з них перераховувала на допомогу Україні.

Читайте також Ексдружина Дмитра Ступки розповіла, як стала ворогом через білоруський паспорт

У лютому з білорусі розпочався наступ на Київ, зараз знову говорять про ймовірне вторгнення звідти. Особисто ви вважаєте білорусь агресором у війні проти України?

Якщо людина дозволяє зі своєї землі випускати ракети чи літати російським літакам, то вона автоматично стає агресором, підтримує війну. Вони заодно. І це прикро. лукашенко втягує людей, які не хочуть воювати. Є ж окремі батальйони, які воюють з нами проти росії. Люди хочуть жити в мирі. Вони давно хочуть його прибрати. Просто там закрили всім роти, бо всіх одразу б'ють, стріляють, саджають в тюрму. Це дуже прикро.

Чи вільне серце Дмитра Ступки

Після розриву з Поліною у вас були нові стосунки? Чи серце досі вільне?

Стосунків не було жодних. Тут, в Америці, складно з дівчатами. У них інший менталітет, не все так просто. Українські дівчата тут нарозхват, бо вони дуже красиві. І тут справді не вистачає красивих дівчат. Не знаю, чому так. Є красиві, безперечно, але більшість неохайні, не дуже за собою слідкують. Може це нормально, але тут все інше, не таке, як в нас. Та й у мене не така досконала англійська, щоб розмовляти на різні теми з кимось. Пройшло мало часу, щоб в мене з'явилися якісь стосунки. Я ще від попередніх не дуже відійшов.

Я вільний і поки що нема якогось сильного бажання починати нові стосунки. Як Бог дасть. Про одруження взагалі не думаю.



Дмитро Ступка / Фото з інстаграму актора

Де рідні Ступки і як допомагають Україні

А де зараз перебувають ваші рідні? Батько залишився в Україні?

Вони в Україні. Єдине, мама приїжджала у Варшаву мене провідати.

Як ваша сім'я допомагає боротися з окупантами?

Коли я був у Польщі, ми купляли автомобілі для ЗСУ. З моїм товаришем започаткували американський благодійний фонд. Планували збирати кошти на відновлення зруйнованого театру в Маріуполі, але зараз там така ситуація, коли невідомо, що буде далі. Тому, напевно, збиратимемо кошти на речі, які потрібні вже зараз. Але це американська платформа, де українці не можуть донатити. Це можна зробити лише з іншої країни або через друзів з-за кордону. Є в планах продюсування кіно. Маю знайомого продюсера, який з України, але вже досить давно проживає в Америці. Хочемо зняти кіно про Україну з американськими акторами. За сюжетом, американець закохується в українку, через кохання покажемо війну в Україні очима американця.



Дмитро Ступка з донькою Богданою / Фото з інстаграму актора

Не всі хворі на голову, – про "хороших росіян"

В Україні планують створити "білий список" російських артистів, яким дозволять в'їзд в Україну. Однак у суспільстві через це виникли непорозуміння, адже ніхто з них не зробив за цей час нічого, щоб зупинити війну. Артисти роками підтримували політику Путіна, не виступали проти диктатора. Як ви вважаєте, росіянам є місце в Україні?

Там не всі хворі на голову. Наскільки я розумію, дуже багато людей залежать від фінансування їхнього президента. Вони розуміють, що залишаться голодні, якщо щось говоритимуть проти нього. Їм байдуже на нас, бо мають сім'ї, дітей, треба далі жити так, як вони жили. А вони бояться. Або не хочуть, або гроші потрібні більше, ніж людські життя та совість. Є адекватні люди, але, мені здається, що за цим має слідкувати держава. Відповідні органи мають розуміти хто друг, а хто ворог.

Мені здається, не можна всіх прирівнювати. Бо є люди, які співчувають, підтримують Україну і взагалі, якби могли, то отримали б українське громадянство і переїхали жити до нас.

Я не вважаю, що всі вони погані, бо це не так. Є люди, які розуміють, що відбувається, але бояться за своє життя, бо невідомо, що з ними буде далі. Мають бути відповідні органи, які мають за цим слідкувати і розуміти хто може в'їжджати, а хто ні.

Думаю, якщо перевірити їх, якщо це не заслані козачки, то можна впускати. Це ж навпаки, врятувати людей від цього режиму, забрати їх з собою.

Поїздки в окупований Крим і перемога України

Як гадаєте, яку подію можна буде вважати поразкою Росії у цій жорстокій війні, яку вона розв'язала?

Хотілося б, щоб припинився вогонь і забрати всі наші території. Я народився у 1986 році й пам'ятаю, що Крим – це Україна. Був там щоліта, навіть жив там колись, бо мама була заміжня за місцевим чоловіком. Був в “Артеку”, майже щороку в нас були гастролі театру Франка в Севастополі, нас там класно приймали. Це перше кохання, приємні спогади. Це просто наш дім.

Я зустрічався з дівчиною з Севастополя, декілька разів з України їздив в окупований Крим. Їздив машиною або поїздом. Бачити всюди портрети жириновського та російські прапори – це таке неприємне враження, до сліз. У магазин приходиш, звик, що розраховуєшся гривнями, а тобі треба платити рублями. Таке відчуття, що забрали праву руку чи ногу і нею користується хтось інший.

Я вважаю, що головне забрати наші території й щоб Україна була такою, як вона була до 2013 року. Щоб Донецьк, Луганськ, Крим були нашими. Ми маємо забрати те, що залежить нам.



Дмитро Ступка / Фото з інстаграму актора

Подяка та низький уклін ЗСУ, які нас рятують. Ми маємо бути вдячні їм за те, що щоранку можемо бачити своїх рідних, дітей. Хочеться, щоб весь світ згуртувався і дав по зубах цій росії, щоб це якомога швидше закінчилося. Дуже прикро дивитися, що відбувається з нашими містами. Це дуже боляче, дуже. Дивитися, як вони розбивають культурні центри, ТРЦ, кінотеатри.

Іноді мене охоплює страшна лють. Я, як актор, дуже емоціний і чутливий. У такий момент хочеться відповісти їм – почати бомбити їхні території. Щоб вони теж відчули, як це. Щоб відчули життя з тими сиренами. Коли ти ходиш по супермаркету, обираєш нову кухню, ні про що не думаєш і прилітає ракета. Це неможливо терпіти.

"Інтерв'ю24" – проєкт на сайті 24 каналу про найважливіші теми. Розмови, які змінюють країну на краще.



Авторка проєкту – заступниця головної редакторки сайту Анастасія Зазуляк.