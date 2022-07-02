У прямий ефір в інстаграмі Бардаш вийшов о 19:00 1 липня і вів монолог півтори години. Це сталось після того, як з ним припинив співпрацю Wellboy, а сам продюсер почав публікувати антиукраїнські інстаграм-сторіс. В ефірі він нібито хотів пояснити свою позицію, але вийшло ще гірше. До слова, в інтерв'ю у росіянина Юрія Дудя 2 роки тому він наводив схожі думки про "братні народи".

До слова Приходько назвала "г*мном" Бардаша, який порівняв Україну з нацистською Німеччиною

Цікаво: зазначимо, що Юрій Бардаш разом із дружиною Лізою та донькою виїхали за кілька днів до повномасштабного вторгнення з України. Вони відправились на відпочинок на Шрі-Ланку і залишились за кордоном. Зараз вони нібито перебувають у Грузії. Дружина Ліза Бардаш відхрещується від заяв чоловіка, вважає його зрадником і каже, що "всі можуть помилятись у людях".

Винні наркотики, ЗМІ, політики і шоумени: Бардаш про ворожнечу України та Росії

Журналісти 24 каналу повністю передивились ефір Бардаша, що складався з двох частин, які він опублікував у вільному доступі в інстаграмі. Користувачі мережі залишили близько 4 тисяч коментарів під відео, де повністю засудили слова продюсера. Поодинокі коментарі тих, хто його підтримав, були або ботами, або користувачами з Росії.

Свою розповідь Бардаш почав з того, що народився у часи СРСР і перші роки життя на нього мали особливий вплив. Усі його перші уявлення про життя сформували на Донбасі, де він жив у притулку і певний час виховувався у прийомних батьків. З 2007 року, як він розповів, "мав справи з Росією", тому Бардаш не може заперечувати "могутність і багатство Росії, з якими не може зрівнятись жодна країна світу". У всіх своїх заявах він посилається на абсолютно проросійські наративи, якими годує країна-сусід своє населення, і під вплив яких також потрапив Бардаш.

Начебто усе розпочалось з Революції Гідності (яку він кілька разів не зміг правильно вимовити), де "українці вперше почали стріляти у своїх", потім все посилилось, включно з війною на Донбасі, через нібито наркотики, які "почали ввозити з-за кордону в українські клуби". Ненависть між росіянами і українцями посилилась нібито через політиків, яким байдуже на своїх людей і культуру, а медіа і шоумени начебто цьому лише підігрівали. Він не розуміє, за що воює Україна, адже, на його думку, ЛГБТ-цінності, зелена енергетика та безвіз – це не виправдання для тої кількості смертей, які зараз стаються в Україні. Що воюють нібито лише "пацани з сіл, які раніше крутили хвости коровам", а масони керують політиками та вирішують, що і як робити далі. Що влада брехала українцям перші місяці повномасштабного вторгнення, а тепер масово мобілізовує населення.

У висновку він заявив, що "всі розумні управлінці країн часів Другої світової капітулювали", і тепер є надзвичайно розвиненими країнами. Як приклад, він навів Японію і натякнув на Німеччину. Водночас Бардаш не може зрозуміти, чому українці розпалюють ще більшу ненависть після кадрів з Бучі та інших міст, тому що це нічого не допоможе, а буде гірше. А воювати, за його словами, немає за що, тому що "Росія – велика і могутня держава, а всі ми – один русскій народ".



Юрій Бардаш / Скриншот з інтерв'ю Дудя

Скандальні цитати Бардаша

Аби конкретніше і детальніше навести його слова, пропонуємо кілька цитат з ефіру:

Повномасштабна війна після 24 лютого: "Стріляти у своїх людей мені не дозволить душа і не підніметься рука. Зі всіх сторін – мої (казахи, дагестанці, росіяни). Я думаю, що в глибині душі кожен з вас відчуває те саме".

"Повістка медіа і в політиці пішла на ненависть у суспільстві. Навіть після подій в Бучі і так далі наче по команді транслювали одне і те ж, які ніколи не мали відношення до політики. Почали називати росіян свинособаками. Як це може допомогти вирішити війну, коли тільки відбувається загострення ситуації?"

"Пройшло 4 місяці, що ми маємо? Ми всі пам'ятаємо, що казали ті "говорящі голови", що ми все і всіх "зробимо", і ми їм вірили. Але що ми маємо? Херсон – пішов, його нема. Запорізька область – на половину, Донбас – те саме. Відповідно, політика розхитування ненависті, яку нам запропонувало керівництво, пішла не на користь".

"Що таке політик? Його функція, для чого він існує? Хтось знає відповідь? Це людина, яка вболіває за своїх людей, відповідальна за них. У нас політики хоч за щось відповідальні? Вони сиплять брехню, яка виявляється калом, а потім кажуть – це інформаційна війна. Але пройшло 4 місяці, і український народ помирає".

"За що народ зараз помирає? За те, щоб легше було геям, за ліберальні цінності? Я не проти геїв, ну буває, хтось любить "помісити глину". Окей, неси собі акуратно, за закритими дверима. Це відхилення, без проблем, є різні відхилення. Але якщо з них ми розхитуємо, що вони члени суспільства, ну вибачте".

"Європейські цінності: зелена енергетика? Ви смієтесь чи що? Це цирк. Безвіз? За це ми все будемо помирати? Ви собі уявляєте? Не ви, а пацани з сіл".

"Віддайте останню копійку на "Байрактари". Щоб ви знали, ті люди "тирять" гроші з фондів, які їх збирають. 30% на кишеню падає, і за ці гроші живуть. Ви віддаєте останню копійку, а як жити будете – не хвилює нікого. Всі йдуть на війну".

"У моєму розумінні, український народ зараз перебуває у заручниках, і почнуться теракти, які людям навіть не снились. 11 вересня здаватиметься квіточками у порівнянні з тим, що вони будуть влаштовувати на території України".

"Як це все може закінчитись. Ви всі знаєте Японію? Чудова країна, передова, технологічна, культура збереглась. Що вони зробили, коли була війна з Америкою? Що зробили усі мудрі керівники? Вони капітулювали. Зараз це одна з найбільш розвинених країн. Вони вчасно прийняли правильне рішення".

Про Україну і ЗСУ: "Що таке Україна? Україна – це народ, люди, які є носіями культури. Але що буде без людей? Яка честь і гідність?".

"Які ЗСУ? Це ті пацани, які жили у своєму селі, коровам хвости крутили? Їх просто схопили всіх, і в пічку. Матері зійшли з розуму від горя. Нема пацанів, нема нікого. А наші артисти волають: "Допоможемо ЗСУ".

"Слава Україні!" – повинні казати солдати, які воюють". А "Понад усе!" – це чистий нацизм і фашизм. Подивіться двогодинний фільм у моєму телеграмі, як це було, скільки є порівнянь (про Україну і нацистську Німеччину), як волав німецький народ. Ми український народ, але ми нічим не кращі, ніж казахи, дагестанці, білоруси, росіяни. Ми нічим не кращі".

Майдан: "Сталась перша жорстка історія, коли українці почали вбивати українців. Всі ми не розуміли, що відбувається, тому що ми всі жили шоубізнесом. У мене аудиторія, так чи інакше – креативний клас, відповідно, ми не розуміли: окей, стріляють, ОМОН… Але у висновку українці вбивали українців. Ще ніяких росіян на територіях України не було".

Війна у 2014-му: "Все було зв'язано з напливом наркоти. У цей час на Донбасі йшла війна. У мене серце боліло, як не крути, це мій рідний край. Мене це боліло. У мене там лишились одиниці знайомих, з якими я підтримую зв'язок. Стріляють свої у своїх".

Після інтерв'ю в Дудя: "Почав шукати українство у собі. Вирішив зробити український проєкт, де появився Wellboy, який є носієм української культури… А зараз мені сказали: "Йди, ти це робиш заради всіх нас". Вся команда від мене відвернулась: "Пішов геть". Ви навіть не уявляєте, що на мене ллють ці люди, які вчора з моєї руки годувались. Але знайте одне – пройде війна, і всі ви захочете забути це як страшний сон. Але люди, які завдяки вашій ненависті полягли та їхні сім'ї, вони нічого не забудуть".

"Мене не підтримав ніхто. Всі мої справи, які я вершив весь цей час заради того, щоб бути у суспільстві, заради того, щоб бути корисним, у моменті просто злетіли. Мене оголосили поплічником Росії, колаборантом, сепаратистом. Я розумію, ви всі злі. Але це не я розпалюю міжнаціональну ворожнечу. Я цього не робив. Я за дружбу завжди виступав. Я старався це робити як міг. Але повістка була інша, і у висновку від мене відхрестились усі. І я вам більше скажу – моя жінка просто сказала не торкатись до моєї доньки, що я зрадник. Я її розумію, їй 25 років, вона виросла в Україні і не знає нічого іншого. Але в Україні живуть не тільки малолєтки, ви зрозумійте це. Світ не крутиться навколо 10% населення країни. В Україні ще є літні люди, що бачили вони раніше і зараз? Про старих ніхто не думає, наша влада ніколи про них не думала".

Про Росію: "Я з 2007 року мав справи з РФ, а до цього їздив на гастролі, об'їздив всю Росію. Потенціал цієї країни не зрівняється ні з одною країною у світі. Це багатьом не сподобається, але давайте називати все своїми іменами. Це величезна територія з ресурсами, великою культурою, це факт. А люди, які руйнують Пушкіних і Лермонтових, називають "бандерами". "Бандеровці" вирізали поляків по сотні тисяч… Всі, з ким я маю справу, ніколи в житті не прочитали історичну книгу, а сьогодні вони всі майстри. Я не майстер, я відчуваю серцем і трішки пожив, мені 39".

"Поряд з нами є сусід, Росія. Він нікуди не подінеться, він є. Він великий, могутній, жорсткий, північний сусід Росія. Ви хочете їх знищити у праведному гніві? Але як це може відбутись? Як, народ? Я не розумію".

"Продовжуйте лити свою ненависть, а гроби будуть поступати. Ось моя позиція. Ви хотіли її почути 4 місяці. І зараз ви не готові мене чути".

"Всі будемо разом, ми будемо великим, дружнім народом, і ні одне падло на світі нас не переможе. Ми русскіє люди".