Журналисты 24 канала едва "поймали" Арсена Мирзояна, чтобы пообщаться для проекта "Интервью24", ведь последние месяцы он находится в постоянных разъездах. На видеосвязь мы вышли, когда певец был в пути в Нидерландах, но это не помешало ему дать твердые и эмоциональные ответы на вопросы, назревшие за пять месяцев войны.

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Почему Арсен Мирзоян не афиширует, как помогает армии? Когда снова встретится с женой Тоней Матвиенко и дочерью Ниной? Что думает о Бардаше, языковом скандале с Ефросининой и Поляковой и почему некоторых коллег считает виновными в войне? Обо всем этом читайте дальше.

Интервью с Арсеном Мирзояном в видеоформате

"Сеня, вывози своих", – как спасал семью и почему вернулся в Киев

Вы рассказывали, что 24 февраля вместе с Александром Положинским вывозили своих девушек на запад, в Ивано-Франковскую область. Вы уже тогда, в первый день войны, знали, что они не будут оставаться в Украине, а уедут за границу?

Нет, на самом деле нет. У меня таких мыслей не было, надо было поразмыслить, оценить масштаб, понять, что на самом деле происходит. Потом уже позвонили родственники, предложили, мы посовещались и сказали: "Да, давайте". Ибо малышке было тяжеловато бегать по подвалам от этих сирен.

После того, как Вы вывезли семью в безопасное место, вернулись с Положинским в Киев. И, как рассказывали, уже там примкнули к одному из подразделений. Как вы туда попали?

До начала эвакуации ко мне приехали знакомые, приехала машина полная загруженная БК (боекомплектами, – 24 канал). Сказали: "Сеня, вывози своих". И все, я им оставил дом, расквартировал, сказал: "Живите здесь, все есть – холодильник, душ, кухня, кровати. Живите здесь, а я вернусь". Мы и вернулись.

Интересно, что Фагот из группы ТНМК в добровольческий батальон "Реванш" попал через друзей, ведь в терроборону Киева были очереди по 300-400 человек.

Ваш звездный товарищ Александр Положинский заключил контракт с ВСУ и служит в рядах 47-го отдельного батальона. Даже успел побывать в горячей точке. Много ваших друзей сейчас на фронте?

Мы с ним списываемся, созваниваемся. Я вот должен к нему приехать. Он подписал контракт, пошел учиться, ушел в учебку. Он точно не единственный, очень много. Я бы не комментировал.

Арсен Мирзоян с Сашей Положинским / Фото из прессслужбы

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Почему Арсен Мирзоян волонтерит, а не воюет

Вы же выбрать для себя другой путь – волонтерство, в частности занимаетесь пригоном автомобилей из-за границы. Почему именно этот фронт?

Я не говорю, что кто-то выбирал. Ты выбираешь, где ты будешь эффективнее и полезнее. Конечно, можно сидеть в окопе. А так и будет в учебке. Без подготовки не получится, а на подготовку уходит немалое время. Это я о себе говорю. У меня такой военный опыт, что я вам точно говорю, что я бы сидел в окопе. А хотелось бы научиться чему-нибудь. Не знаю, куда бы меня отпустили.

Я не раз был под обстрелами и точно помню фразу Лехи Мочанова: "Ты не думаешь, как ты будешь действовать, ты опускаешься до уровня своей подготовки". А ведь подготовки нет на самом деле, у многих людей нет подготовки. Есть люди, которые рассказывают, что там нет профессионалов, там нет никого, здесь все мы обычные пацаны. Так я хочу сказать, что мы там все будем. Этот дождь надолго, к сожалению.

Никто же не говорит, что кто-то уклонист, кто еще что-то. Все мы там будем, времени хватит на всех. И эта война надолго, это на годы. Потому все мы там будем, обязательно будем там. Прямо сейчас мы там, где эффективнее, а потом ты никуда не денешься от этого. От себя не денешься тоже.

То есть вы не исключаете того, что тоже можете оказаться на передовой?

В первые дни я был с оружием в руках в Киеве, я никуда не делся. И я вам честно скажу, если бы что-нибудь случилось в Запорожье, я бы примчался в Запорожье. Это мой родной город. Я буду воевать на территории, которую я знаю. Когда враг на пороге, опыт уже неинтересен никому, есть долг!

Военный билет Арсена Мирзояна / Фото из личного архива певца

Саша Положинский возмущался, что повестки, которые вручают в качестве наказания за правонарушения, "обесценивают ежедневный риск тысяч ребят, добровольно ушедших защищать страну". Какое у вас отношение к всеобщей мобилизации?

Знаю, как командиры относятся к тем, кто выполняет план по повесткам из военкоматов. Когда привозят сотню пацанов, не готовых ни к чему. Ну ни к чему! Друзья, все мы понимаем, что мы стремимся защищать свою Родину, но реально эти сто человек завтра могут погибнуть.

И вы своим планом по повесткам просто уничтожайте, бл*ть, страну. Вы п**арасы – так бы я сказал тем чувакам, которые везут пацанов без разбора, которые, вручают повестки всем налево, направо. Ну, это же советщина! И я понимаю возмущение Александра.

У нас был свидетель реален. Привезли пацанов в спортивных костюмах на фронт. В спортивных костюмах! Без оружия, прямо на передовую привезли. Или наоборот. Мы разговаривали с командиром одного подразделения, и он говорит, что пришел хирург с опытом. Он говорит: "Ну куда я тебя возьму, зачем ты мне здесь? Я понимаю, что ты хочешь страну защищать, но ты как хирург сделаешь гораздо больше на своем рабочем месте, чем здесь. Тебя надо учить". Опыт есть опыт, никуда ты не денешься.

Если что, я приеду – о родителях в Запорожье и знакомых в оккупации

Вы родом из Запорожья. Часть вашей области сейчас оккупирована. Кто-то из ваших родных или друзей сейчас находится в оккупации?

Мы сейчас списываемся, разговариваем. Есть знакомые, близких друзей нет. К счастью, очень много людей успело выехать, потому что все знают, к чему приводит такое легкомыслие, когда тебя военные просят: "Друзья, надо эвакуироваться". И нет, все сидят, все чего-то ждут. На авось, на "повезет – не повезет", не знаю.

Мои родные сидят прямо в Запорожье. Они готовы, мы об этом (об эвакуации, – 24 канал) с ними разговаривали и не раз. Я сказал, что если вы сейчас не уезжаете, то приготовьтесь к тому, как происходило в Киеве. Это будет пробка, это будет непросто. Но вроде бы все все осознают, ну и я сказал: "Если что, я приеду". Никуда вы не денетесь от меня.

Арсен Мирзоян / Фото из инстаграма певца

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О концертах и отмененном туре по Европе

Знаю, что Вы возвращаетесь в концертную деятельность. На июль у вас был запланирован тур по Европе, но, насколько мне известно, эти выступления вы отменили и сейчас в Нидерландах – собирает авто для военных. Почему так случилось?

Тур перенесли на осень, и это в принципе правильно. Все мы понимаем, что летом туры никто не делал. Лето – это время фестивалей, и Европа – не исключение. Поэтому по всем правилам концертная деятельность начинается где-то осенью. И перенесенный тур на осень – это правильное решение.

Арсен Мирзоян на концерте / Фото с инстаграма певца

Но эти концерты благотворительного характера? Средства из них будут перечислены на ВСУ?

Мы не перечисляем в ВСУ. У нас есть свой… Фондом не назовешь, мы не фонд. Сколько я занимаюсь благотворительностью, очень много лет, у меня к фондам свое личное отношение. Я знаю, как происходит финансирование фондов, поэтому с фондами я немного осторожен. Много лет, где-то с 2011-го, я начал заниматься благотворительностью, и сейчас я сотрудничаю с фондом "Запорука". Это касается не военной тематики.

А то, что сейчас происходит – это не фонд. Это наша, скажем, группировка, назовем ее так. Мы занимаемся пригоном автомобилей. Я не беру общую цифру, потому что она вроде бы большая, но, скажем, речь идет о 800 автомобилях. С 24 февраля 500 автомобилей мы пригнали ребятам на фронт.

Почему не афиширует, как помогает армии

Почему не афишируете свою помощь армии? До недавнего времени вы почти не упоминали об этом в фейсбуке или инстаграме.