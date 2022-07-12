В Україну Оля Полякова повернулася на початку липня та вже встигла дати два концерти – у метро на "Майдані Незалежності" та в одній з військових частин. У її репертуарі всього кілька пісень українською, тож без російськомовних треків шоу-програма співачки неможлива. Навіть "Шлепкам" у ній є місце.
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Про реакцію військових на "Шлепки" Полякової
"Це хіт старих часів. Це шлягер. Ми їх не чіпаємо взагалі, вони були і є", – каже Михайло Ясинський про пісню "Шлепки". Як з'ясувалося, на цей трек досі є попит, його просять навіть захисники зі ЗСУ.
На днях в Олі був концерт у військовій частині, і всі були щасливі це слухати. Вибачте, але це так, це наші люди, вони такі. У них є якесь там життя, якась пам'ять. Він під цю пісню познайомився зі своєю дружиною, запропонував їй вийти за нього, вони стали щасливою парою, зараз він військовий, а вона його чекає вдома,
– припустив продюсер співачки.
За його словами, один з військових навіть знімав дружині весь концерт від початку до кінця, а та в цей час танцювала вдома на кухні.
"Це був дуже хвилюючий концерт! Відчуваю вдячність і віру в наших воїнів ЗСУ, і віру в скору перемогу. Дякуємо вам, наші рідні. Все буде Україна", – коментувала сама Оля Полякова в інстаграмі.
Для перегляду відео з концерту у військовій частині гортайте вправо
Ясинський про російськомовні пісні
До осені Оля Полякова обіцяє записати україномовний альбом – перший за більш ніж 20 років у шоу-бізнесі. Усе тому, що її продюсер Михайло Ясинський вважає, що нині безглуздо випускати пісні російською, бо розкрутити їх неможливо.
"У нас створюється національний інформаційний простір. У цьому просторі, на жаль, пісню російською мовою уже не розкрутити. Блогери не захочуть її обговорювати, бо навіть російськомовні блогери перейшли на українську. На радіо не візьмуть, тому що як її в плейлист поставити? Увесь плейлист зараз український, російська пісня не буде там звучати, вона буде маргінальною. А бути поганою російськомовною піснею в Україні – навіщо воно взагалі треба?" – переконаний Ясинський.