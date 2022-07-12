В Україну Оля Полякова повернулася на початку липня та вже встигла дати два концерти – у метро на "Майдані Незалежності" та в одній з військових частин. У її репертуарі всього кілька пісень українською, тож без російськомовних треків шоу-програма співачки неможлива. Навіть "Шлепкам" у ній є місце.

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Про реакцію військових на "Шлепки" Полякової

"Це хіт старих часів. Це шлягер. Ми їх не чіпаємо взагалі, вони були і є", – каже Михайло Ясинський про пісню "Шлепки". Як з'ясувалося, на цей трек досі є попит, його просять навіть захисники зі ЗСУ.

На днях в Олі був концерт у військовій частині, і всі були щасливі це слухати. Вибачте, але це так, це наші люди, вони такі. У них є якесь там життя, якась пам'ять. Він під цю пісню познайомився зі своєю дружиною, запропонував їй вийти за нього, вони стали щасливою парою, зараз він військовий, а вона його чекає вдома,

– припустив продюсер співачки.

За його словами, один з військових навіть знімав дружині весь концерт від початку до кінця, а та в цей час танцювала вдома на кухні.

"Це був дуже хвилюючий концерт! Відчуваю вдячність і віру в наших воїнів ЗСУ, і віру в скору перемогу. Дякуємо вам, наші рідні. Все буде Україна", – коментувала сама Оля Полякова в інстаграмі.

Для перегляду відео з концерту у військовій частині гортайте вправо

Цікаво, що перекладати всі свої російськомовні пісні Оля Полякова не хоче, але їй їх "дуже шкода, бо вони принесли любов українців, під ці пісні люди знайомилися, одружувалися, народжувалися".

Ясинський про російськомовні пісні

До осені Оля Полякова обіцяє записати україномовний альбом – перший за більш ніж 20 років у шоу-бізнесі. Усе тому, що її продюсер Михайло Ясинський вважає, що нині безглуздо випускати пісні російською, бо розкрутити їх неможливо.

"У нас створюється національний інформаційний простір. У цьому просторі, на жаль, пісню російською мовою уже не розкрутити. Блогери не захочуть її обговорювати, бо навіть російськомовні блогери перейшли на українську. На радіо не візьмуть, тому що як її в плейлист поставити? Увесь плейлист зараз український, російська пісня не буде там звучати, вона буде маргінальною. А бути поганою російськомовною піснею в Україні – навіщо воно взагалі треба?" – переконаний Ясинський.