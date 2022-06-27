Учасник гурту ТНМК Фагот (Олег Михайлюта) захищає Україну у складі батальйону "Реванш", бо не зміг вступити до тероборони. Він розповів, що робить в батальйоні і чого навчився за час війни.

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Фагот про обов'язки на фронті

На нуль мене так і не пустили. Командири батальйону мене бережуть. Тролять мене, що занадто дорогий, щоб мене пускати в якісь "передряги". Але я починаю вчитися. Мені "бушмастер" такий красивий підігнали друзі з ветеранки – з ним треба навчитися працювати,

– поділився виконавець..

"Потім пройшов курс "такмеда" у Дениса Суркова. Тепер я горло можу перерізати, але щоб людина вижила. Трубочку, катетер вставити, декомпресію легень зробити при пневмотораксі. Мені іноді важко собі уявити, що я на справі це колись можу застосувати, але треба знати все", – додав він.



Фагот на навчаннях / Фото з інстаграму гурту ТНМК

Олег Михайлюта поділився, що бував у Харкові, виконував завдання у тилу, а зараз хоче дати благодійні концерти. Він розповів також про колег, які захищають Україну.

"Наш гітарист у ЗСУ, басист у Нацгвардії, але зараз десь у підготовчому таборі на Заході. Гітарист у ЗСУ, контракт підписав. Навіть удвох із дочкою – вона військовий кінолог. Зараз такі часи, що всі допомагають усім. Я можу сказати про тих, кого я знаю: Тарас Тополя в Харкові на позиціях. Я Дизеля (гітариста Green Grey) зустрів у Північній Салтівці. Славік Пілунський, геніальний оператор, який зняв купу фільмів та 9 наших кліпів, стоїть під Харковом. Хливнюк служить у батальйоні "Софія". Багато хто зрозумів, що до пісень треба ще щось додати", – зауважив Фагот.

Нагадаємо, нещодавно Тарас Тополя розповів про найстрашніший момент за час війни. Він зізнався, що ніколи не забуде день, коли його побратимові відірвало ногу.