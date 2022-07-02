У своєму інстаграмі Положинський зрідка публікує кадри з війська, але днем раніше потішив прихильників знімком. На ньому він впевнено дивиться у кадр на тлі синього неба та зізнається, що хоч на вулиці й спека, проте все цього варте.

До слова "Мені 50, і я – солдат ЗСУ": Олександр Положинський святкує день народження

Після занять. Вчився краще стріляти, краще рухатися, краще взаємодіяти з побратимами. Круті побратими, круті інструктори, найкрутіша в світі підтримка. Втомився, але воно того варте. Спека,

– каже Положинський.



Олександр Положинський у ЗСУ / Фото з інстаграму виконавця

Реакція мережі

Прихильника колишнього лідера гурту "Тартак" жваво підтримали українського захисника та подякували за службу:

"Красень!";

"Уклін та подяка!!!";

"Звичайно варте. Ви крутий";

"Красивий! Так і тримайся!";

"Бережіть себе";

"Дякую тобі і побратимам. Бережіть себе";

"Погляд змінився";

"Прекрасно тебе розумію, бро!";

"Безмежно дякуємо вам усім!";

"Мрію про ваш концерт найближчим часом. Нехай буде мир!!!"

Зазначимо, що пару тижнів тому Положинський розповідав, що після виконання бойового завдання у них згорів автомобіль з усім спорядженням, а залишилось лише те, що було на військових. Завдяки фінансовій підтримці його фанатів бійцям вдалось частково забезпечити роту усім необхідним. Він подякував усім за допомогу та зазначив, що це не лише матеріальна підтримка, але й потужна моральна мотивація.



Положинський подякував за допомогу від небайдужих / Фото з інстаграму артиста