Ні для кого не секрет, що в житті – вдома, між собою, за кадром – Оля Полякова та Маша Єфросиніна спілкуються російською. Українську вони нібито сумлінно вчать, але заговорити нею вільно ніяк не можуть.
До теми Це ж було вже, – Українець про ганебний "камінг-аут" Полякової та Єфросиніної
Чому Єфросиніна та Полякова досі ведуть "Взрослые девочки" російською мовою
Ви звикли до нас, які не підбирають слова, фонтанують, у нас своя хімія. Це те, чому нам легше писати "Взрослых девочек" російською мовою. Ми хочемо говорити українською, ми вивчаємо мову, ми все для цього робимо. Але щоб ось так, у приватній розмові, як з подругою на кухні, так українською, на жаль, не вийде. І вам самим буде не цікаво дивитися бекаючих, мекаючих, тих, які підбирають слова,
– вирішили замість глядачів Єфросиніна та Полякова.
Ба більше, телеведуча вважає, що вони й так роблять багато для популяризації української мови – вона пише нею в інстаграмі, а Полякова нарешті почала випускати пісні.
"Ми обидві говоримо українською. Оля співає українські пісні, я повність перевела свій інстаграм, коли я можу виправити помилки, подумати над текстом. Там, де нас захоплюють емоції, там, де ми швидко повинні викласти свою думку, там, де відбувається щось тригерне та трепетне, у мене, наприклад, не виходить емоційно перейти. Не виходить жартувати, у нас немає цієї хімії", – виправдалася Маша Єфросиніна.
Ми розуміємо агресію, ми розуміємо, чому її так багато, бо російська мова викликає агресію, однак на цьому ми закриваємо цю тему й переходимо до запитань,
– зав'язала з мовним питанням телеведуча.
Як відреагували в мережі
Філологиня та блогерка Юлія Сливка написала Єфросиніній у коментарях: "Чому врешті не порвати з рускім міром, припинивши послуговуватись його питомою мовою? Чи бракує голодоморів і геноцидів? Прошу ідентифікуватись принаймні в публічній площині і говорити українською, ви упливовці. Здобудете значно більше, ніж утратите".
У своєму інстаграм-профілі з 62-тисячною аудиторією Юлія Сливка детальніше розібрала їхню "обґрунтовану" відмову від української мови. На її думку, зіркові подруги нівелюють зусилля сотень тисяч українців, які вирішили перейти на українську, і відкидають її на три століття назад, коли побутувало упередження з Москви, що українською не можна передати тонкі сенси та глибокі думки.
У час війни за національну ідентичність, коли винищують все українське як нацистське, а особливо культуру як таку, вони проголошують нормою рашистську, чим утверджують російську в Україні… Замість підтримати і задати тренд, вони кажуть: ну в принципі можна було й не переходити… Авжеж – це потребує зусиль і виходу з комфортної зони, тому краще знайти причину не вчити мову,
– розклала по поличкам Юлія Сливка.
Фоловерів Єфросиніної та Полякової теж обурюють їхні виправдання. Одні кажуть, що селебріті шукають відмазки, щоб не виходити з зони комфорту, інші взагалі відправляють їх у росію за паспортами:
- "Як мінімум мова – то є показник, що українці не хочуть мати нічого спільного з росією! Невже цього мало? Невже мало 30 років, щоб перейти?.. Хто хотів, той ще з лютого успішно розмовляє рідною мовою, а хто і не збирається переходити – то скільки б українців не загинуло, вони далі будуть москалити";
- "Ну ок з Поляковою, яка виступала у кокошнику. Але Маша. Дуже дивно чути від людини, яка 20 років працює на українському телебаченні, що вона не знає української мови так гарно, аби вести нею своє шоу. Це якийсь сюр";
- "Фу, це бридота. Чому всі хочуть навчитись вільно спілкуватись англійською? Пробують, роблять помилки, але говорять? Ви точно живете в Україні? То чому ви, маючи такий вплив на свою аудиторію, пропагуєте ідею руснявої мови, бо вам так зручно? Це просто величезний дизлайк, дівчата";
- "Почались галімі відмазки з розряду "какая разница на каком языке, нам так удобнее". Не треба цих жалюгідних відмазок типу не буде хімії... Два питання я осилила, потім почався рвотний рефлекс на мову гвалтівників і вбивць";
- "Той момент коли гурт Coldplay заспівали українською, а ви ніяк не можете. Не переглядатиму, боюсь, що уявлятиму усі катування вибл*дків над українцями, коли чутиму цю диявольську мову";
- "Коли будуть випуски українською? Чи тренд підтримали на початку війни і все?";
- "Ваша позиція щодо мови – приниження української";
- "Росія видає паспорти своєї країни для всього російськомовного населення. Може спробуєте?";
- "Тьфу на вас з вашою російською! Ви ігноруєте свою аудиторію".