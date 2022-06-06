З початку повномасштабного вторгнення практично усі "топові" світові знаменитості підтримали Україну у війні. Щоразу, як вони дають свої концерти, у залах знаходиться якийсь українець поблизу сцени, який передає артисту український прапор, а той гордо підіймає його. Хто стали тими зірками за останні 100 днів – дізнавайтесь далі.

До слова 10 найпопулярніших пісень з початку повномасштабної війни: цікавий рейтинг

Армін ван Бюрен

Одним з перших український стяг на підтримку України підняв нідерландський діджей Армін ван Бюрен. 12 березня він виступив з сетом на своєму благодійному концерті в Бухаресті, Румунія.

Армін ван Бюрен на концерті в Бухаресті: відео онлайн

Måneskin

Італійський гурт Måneskin, який став хорошим другом для українських музикантів ще з часів Євробачення-2021, постійно висловлював підтримку Україні. Спочатку вони випустили та присвятили Україні трек, потім "послали" Путіна на фестивалі Coachella, а згодом лідер гурту Даміано Давид взяв у фанатів синьо-жовтий прапор на концерті у Вероні, заспівавши з ним пісню.

Гаррі Стайлз

Співак спочатку підтримав Україну на фестивалі Coachella, коли під час виконання його пісні сцену підсвітили синьо-жовтим кольором. А вдруге свою солідарність висловив, коли під трек "Sign Of The Times" на своєму концерті у Нью-Йорку взяв у глядачки прапор і виніс його на сцену.

Yungblud

Британський рок-музикант Yungblud нещодавно дав концерт у Відні та промовисто підтримав Україну. Він жорстко висловився про Путіна і одягнув на свої плечі синьо-жовтий прапор.

Rammstein

З початку російського вторгнення лідер німецького рок-гурту Rammstein Тілль Ліндеманн допомагав українським переселенцям в аеропортах та вокзалах у Берліні. Після того, як він скасував усі свої концерти на Росії, він дав концерт у Цюриху, Швейцарія, де розгорнув прапор України.

Scorpions

Ще одні друзі з легендарного німецького рок-гурту Scorpions на початку війни змінили рядки своєї пісні "Winds of Change", де замість слів: "Я йду вздовж Москви-ріки до парку Горького, слухаючи вітер змін", тепер звучить: "А тепер послухай моє серце – воно каже Україна". Нещодавно вони також дали концерт у Кракові, Польща, де в один момент у залі водночас розгорнули два 50-метрові прапори – Польщі та України. Ймовірно, це був задум самих музикантів або фан-групи колективу, адже сталось це під час виконання знакової пісні "Winds of Change" ("Вітер змін").

Прапори Польщі та України розгорнули на концерті Scorpions: відео

Florence + The Machine

Перед тим, які підійняти прапор на сцені фестивалю Orange Warsaw Festival у Варшаві, лідерка гурту Florence + The Machine неодноразово підтримувала Україну, публікуючи кліпи, зняті в Києві до війни. Там вона згадувала про учасників кліпу, які ховаються від обстрілів росіян. А вже на фестивалі Флоренс Велч з’явилась з українським прапором на сцені під час виконання пісні "Free".

Florence + The Machine підійняла прапор України: відео онлайн

Біллі Айліш

Спочатку улюблениця мільйонів підлітків Біллі Айліш підтримала Україну на онлайн-мітингу "Встань за Україну", до якого онлайн приєдналася з братом Фіннеасом О'Коннеллом, а згодом присвятила Україні свою пісню "Your Power", яку там же заспівала. Нещодавно у Німеччині відбувся концерт Біллі з братом, і на нього змогла потрапити українська співачка Jerry Heil. Вона пролізла у першу фан-зону під сцену і завдяки іншим людям змогла підкинути Айліш український прапор. Біллі без роздумів його взяла та продемонструвала усьому залу та поцілувала.

Imagine Dragons

Американські "дракони" давно мають симпатію до України. Кілька років тому вони приїхали в Україну з концертом, а торік знову анонсували виступ у Києві в рамках європейського туру. Втім, через війну його скасували (він мав пройти 3 червня 2022 року у столиці), але Ден Рейнольдс та музиканти гурту заразом скасували ще 2 концерти на Росії, засуджуючи дії країни. Згодом колектив взяв участь у благодійному телемарафоні Save Ukraine у Польщі, де підтримали українців. Кілька днів тому у Празі, Чехія, лідер гурту теж взяв прапор в шанувальниці та підійняв його на сцені. Як виявилось, це був прапор українки – жительки Північної Салтівки на Харківщині.