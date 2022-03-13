12 березня на Національному стадіоні в Бухаресті (Румунія) пройшов благодійний концерт. Нідерландський діджей Армін ван Бюрен виступив на підтримку України.

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Армін ван Бюрен підтримує Україну

Один з найкращих діджеїв вийшов на сцену з українським прапором, піднявши його догори. Уся зала була всіяна українською символікою, а фани підіймали синьо-жовті прапори.

Кошти, які Армін ван Бюрен отримає з концерту, – пожертвує на допомогу Україні. Також він організував збір грошей на своєму сайті.

"Ми єдині", – підписав діджей промовисті фото.



Армін ван Бюрен / Фото з інстаграму



Армін ван Бюрен / Фото з інстаграму



Армін ван Бюрен / Фото з інстаграму

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