Знамениту пісню Winds of Change гурт Scorpions випустив 1990 року з нагоди закінчення холодної війни та перебудови СРСР. Вона починається з рядків "Я йду вздовж Москви-ріки до парку Горького, слухаючи вітер змін".
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У Winds of Change замість Москви – Україна
Відтепер ніякої Москви, замість російської столиці – Україна: "А тепер послухай моє серце – воно каже Україна". Вперше нова версія хіта Scorpions прозвучала на концерті в Лас-Вегасі, 27 березня. Вокаліст гурту Клаус Майне пояснив ці зміни тим, що Winds of Change – закликає до миру, а Росія, як відомо, чинить лише звірства.
Ця пісня закликає до миру, і сьогодні, я вважаю, ми маємо проспівати її ще гучніше. Ми присвячуємо її хоробрим людям в Україні,
– заявив рокер.
Scorpions замінили "Москву" на "Україну" у своєму хіті Winds of Change: відео
Хто з зірок змінив свої пісні через війну з Росією
- Андрій Данилко, більш відомий як Вєрка Сердючка, пообіцяв з 24 лютого співати лише Russia goodbye у своєму хіті Lasha Tumbai з Євробачення 2007.
- Музикант Сергій Бабкін переспівав легендарний хіт "Солдат", який випустив у гурті 5'nizza. У ньому тепер є рядки про російський воєнний корабель і вільну Україну-неньку.
- Співачка Наталія Могилевська переспівала пісню "Місяць" з актуальними словами про війну: "Я кажу "ні"! Жахливій цій війні. І бачу уві сні, мирне небо. Я кажу "ні"! Країна у вогні. Та переможні дні, йдуть до тебе".