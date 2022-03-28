Знамениту пісню Winds of Change гурт Scorpions випустив 1990 року з нагоди закінчення холодної війни та перебудови СРСР. Вона починається з рядків "Я йду вздовж Москви-ріки до парку Горького, слухаючи вітер змін".

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У Winds of Change замість Москви – Україна

Відтепер ніякої Москви, замість російської столиці – Україна: "А тепер послухай моє серце – воно каже Україна". Вперше нова версія хіта Scorpions прозвучала на концерті в Лас-Вегасі, 27 березня. Вокаліст гурту Клаус Майне пояснив ці зміни тим, що Winds of Change – закликає до миру, а Росія, як відомо, чинить лише звірства.

Ця пісня закликає до миру, і сьогодні, я вважаю, ми маємо проспівати її ще гучніше. Ми присвячуємо її хоробрим людям в Україні,

– заявив рокер.

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