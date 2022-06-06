Згідно з даними порталу TopHit, який аналізує дані українського радіоефіру, у десятку найпопулярніших пісень увійшли виключно україномовні композиції.

До слова Плейлист вільних людей: пісні війни, які проймають "до мурах"

Впродовж останніх 100 днів найбільше українці слухали пісню "Stefania" гурту Kalush Orchestra, з якою хлопці виграли Євробачення-2022. Друге місце зайняв ремікс музиканта з Південної Африки на спів Хливнюк "Ой у лузі червона калина". Третє місце посіла "Українська лють" Христини Соловій, яка стала кавером на італійську повстанську пісню "Bella Ciao".

Це 30 пісень, які найчастіше лунали в радіоефірі за 100 днів війни. Цей топ не змагання, не важливо хто перший, а хто останній,

– написали на порталі.

У треках найчастіше використовувалось слово "Україна", а також часто згадували "Дніпро", "Київ", "Суми", "Херсон", "Ірпінь", "Харків", "Маріуполь", "Чернігів", "Львів", "Буча", "Бердянськ", "Крим", "Рідна земля", "Країна", "Вітчизна", "Воля", "Дім", "Разом", "Перемога".

10 найпопулярніших треків з 24 лютого:

Kalush Orchestra – "Stefania" The Kiffness & Boombox – "Oy U Luzi Chervona Kalyna" (Army Remix) Христина Соловій – "Українська лють (Bella Ciao cover)" MBreeze – "Окупанту" Макс Барських – "Буде весна" Олег Скрипка – "Героям слава" Probass & Hardi – "Доброго вечора (Where Are You From?)" Jalsomino – "Чорнобаївка" Без Обмежень – "Вільні люди" 1Andi Vax – "Русскии? корабль"

Повний список усіх пісень можна глянути тут.

Зазначимо, що Андрій Хливнюк з гурту "Бумбокс" розповідав, що замість повстанської пісні "Ой у лузі червона калина" на Софійські площі він міг виконати будь-яку іншу. Йому головне було створити такий ажіотаж, який і в результаті вдався.

"Цією піснею могла б стати будь-яка повстанська пісня, в якій є такі ж коріння, як і в цієї пісні… Я знав, що буде такий (резонанс). Це міг бути плакат, могла бути пісня, "русский военный корабель". До речі "русский военный корабль" – це нова "калина". А от "Ой у лузі червона калина " – з Гетьманщини ще йде, 100 років назад так само її хтось наспівав і вона мала такий же сенс для меншої кількості людей. Тепер це збільшилось", – розповів Хливнюк.