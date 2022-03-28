Благодійний телемарафон-концерт Save Ukraine – #StopWar проходив на базі польського телеканалу TVP. Під час виступів зірок та їхніх звернень усі охочі могли надіслати свої кошти для підтримки України, адже концерт транслювали на телеканалах багатьох країн світу: в Естонії, Литві, Чехії, Грузії, Албанії, Чорногорії, Словенії, Латвії, Хорватії, Словаччині, Австрії, Кіпрі, Канаді.

До слова Imagine Dragons, Монатік, Руслана: благодійний телемарафон Save Ukraine – онлайн-трансляція

У телемарафоні глядачі могли бачити як українських зірок, так і закордонних. Серед останніх, свою підтримку та композиції присвятили:

польський гурт Taraka;

співак Стінг;

гурт Bastille з Великої Британії;

гурт Imagine Dragons зі США;

гурт Brainstorm з Латвії;

Сальвадор Собрал з Португалії;

Шведський національний театр;

гурт LT United з Литви;

Ніно Катамадзе з Грузії;

Stefan Stec зі Словаччини;

Владо Креслін зі Словенії;

Томаш Клюсь з Чехії.

Ось кілька цитат, що говорили іноземні музиканти про Україну:

Ми з Великої Британії. Ми підтримуємо всіх в Україні. Ми разом зі світом. З превеликою напругою стежимо, що там відчувається. Ми бачимо всі страхіття. Ми просимо вас зробити внески, збирати кошти на користь України, заохочуйте своїх друзів і рідних робити це. Україна бореться за свободу проти тиранії,

– сказали музиканти Bastille.

"Ми хочемо записати повідомлення для українців. Ми вас любимо, ми думаємо про вас. Деякі з наших улюблених виступів за всю кар'єру були саме в Україні. Ми на вашому боці, підтримуємо вас, сподіваємось, що приїдемо до України й особисто виступимо перед українцями", – гурт Imagine Dragons.

Наш гурт вітає український народ, і ми молимося за те, щоб війна щонайшвидше закінчилась. Ми також хочемо подякувати українському поетові Сергію Локшину за вірші до нашого твору "Моя пісня". Ми також хочемо закликати збирати кошти, робити внески, щоб підтримати мужній український народ. Ми разом з Україною,

– музиканти з гурту Brainstorm.

"Для мене Україна дуже важлива. У 2017 році я брав участь у Євробаченні. Цей конкурс змінив моє життя. Відтоді я вже гастролював в Україні. Це чудовий час, я його пригадую з великим теплом. Там щасливі, дружні, вільні люди. Ми молимось, щоб всі жахи припинились", – Сальвадор Собрал.

Благодійний телемарафон Save Ukraine – #StopWar: відео онлайн