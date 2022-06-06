Музиканти останніми місяцями щоразу висловлюють свою підтримку українському народові. Американські "дракони" теж вкотре підтримали українців на концерті в Празі.

До слова Біллі Айліш поцілувала український прапор на своєму концерті: як цьому посприяла Jerry Heil

Кажуть, що синьо-жовтий прапор Дену Рейнольдсу передала мешканка зруйнованої окупантами Північної Салтівки у Харкові.

"Ну що ж. Життя прожите не дарма або тепер є що розказати онукам. І навіть передати як реліквію! Це Ден Рейнольдс – фронтмен Imagine Dragons – сьогодні у Празі. І він тримає наш прапор. Але не просто наш – український, а прямо наший! Розумієте? Я несла його на концерт з надією. І Денчік мене не підвів. Прапор мені він повернув і це, мабуть, тепер дійсно цінна річ у родині.

Особливі почуття. Особлива гордість бачити зараз Україну скрізь. Буквально. Шкода, що такою дорогою ціною. А концерт неймовірний! Це мурахи. У якийсь момент мій годинник повідомив, що мій серцевий ритм зашкалює. Дякую Imagine Dragons, від щирого українського серця. Усе буде Україна!"

– написала у своєму інстаграмі Уляна Рудіч.

Як раніше Imagine Dragons підтримали Україну

Торік гурт Imagine Dragons оголосив про проведення нового туру, де у список міст був включений Київ. Концерт мав відбутись 3 червня 2022 року на НСК "Олімпійський", але через війну його довелось скасувати.

Аби висловити підтримку українцям, музиканти в перші дні записали слова співчуттям усім постраждалим від війни і побажали перемоги. Також вони скасували два своїх концерти на Росії.

Imagine Dragons зокрема взяли участь у благодійному телемарафоні навесні 2022 року, який проводився у Польщі. Вони по відеозв'язку приєднались до заходу та вкотре висловили солідарність з Україною.

Ми любимо вас, думаємо про вас. Деякі наші улюблені виступи за всю кар'єру були саме в Україні. Ми на вашому боці, ми вас підтримуємо та сподіваємось, що приїдемо в Україну багато разів, щоб виступити перед українцями особисто – казали тоді учасники Imagine Dragons.