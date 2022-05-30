У Польщі люди не припиняють демонструвати солідарність з Україною. Цього разу поляки висловили підтримку друзям з України на концерті гурту Scorpions. Музиканти приєдналися до шанувальників.

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Гурт Scorpions підтримав Україну

Концерт колективу в Кракові відбувся 28 травня. Там колектив надав прихильникам величезні прапори України та Польщі, які розгорнули на знак підтримки країн-друзів. Шанувальники згодом з'єднали прапори, показавши єдність наших народів. Поляки за час повномасштабного вторгнення Росії показали, що справді є друзями, які ніколи не залишать у біді.

Зі сцени музиканти Scorpions висловили підтримку українським біженцям, які були вимушені покинути рідні домівки через війну, яку розпочала Росія. Артисти виконали баладу "Wind of Change", в якій ще раніше змінили слова про Москву на слова про Україну. Відтепер ніякої Москви, замість російської столиці – Україна. Музиканти заспівали: "А тепер послухай моє серце – воно каже Україна".

Scorpions в Польщі підтримали Україну: дивіться відео онлайн

Світові зірки підтримують Україну