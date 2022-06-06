С начала полномасштабного вторжения практически все "топовые" мировые знаменитости поддержали Украину в войне. Каждый раз, когда они дают свои концерты, в залах находится некий украинец вблизи сцены, который передает артисту украинский флаг, а тот гордо поднимает его. Кто стали звездами за последние 100 дней – узнайте дальше.

К слову 10 самых популярных песен с начала полномасштабной войны: интересный рейтинг

Армин ван Бюрен

Одним из первых украинский флаг в поддержку Украины поднял нидерландский диджей Армин ван Бюрен. 12 марта он выступил с сетом на своем благотворительном концерте в Бухаресте, Румыния.

Армин ван Бюрен на концерте в Бухаресте: видео онлайн

Måneskin

Итальянская группа Måneskin, которая стала хорошим другом для украинских музыкантов еще со времен Евровидения-2021, постоянно выражала поддержку Украине. Сначала они выпустили и посвятили Украине трек, затем "послали" Путина на фестивале Coachella, а впоследствии лидер группы Дамиано Давид взял у фанатов сине-желтое знамя на концерте в Вероне, спев с ним песню.

Гарри Стайлз

Певец сначала поддержал Украину на фестивале Coachella, когда во время исполнения его песни сцену подсветили сине-желтым цветом. А второй раз свою солидарность выразил, когда под трек "Sign Of The Times" на своем концерте в Нью-Йорке взял у зрительницы флаг и вынес его на сцену.

Yungblud

Британский рок-музыкант Yungblud недавно дал концерт в Вене и красноречиво поддержал Украину. Он жестко высказался о Путине и надел на свои плечи сине-желтый флаг.

Rammstein

С начала российского вторжения лидер германской рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн помогал украинским переселенцам в аэропортах и вокзалах в Берлине. После того как он отменил все свои концерты в России, он дал концерт в Цюрихе, Швейцария, где развернул флаг Украины.

Scorpions

Еще одни друзья из легендарной немецкой рок-группы Scorpions в начале войны сменили строки своей песни "Winds of Change", где вместо слов: "Я иду вдоль Москвы-реки в парк Горького, слушая ветер перемен", теперь звучит: "А теперь послушай мое сердце – оно говорит Украина". Недавно они также дали концерт в Кракове, Польша, где в один момент в зале одновременно развернули два 50-метровых флага – Польши и Украины. Вероятно, это был замысел самих музыкантов или фан-группы коллектива, ведь это произошло во время исполнения знаковой песни "Winds of Change" ("Ветер перемен").

Флаги Польши и Украины развернули на концерте Scorpions: видео

Florence + The Machine

Перед тем, как поднять флаг на сцене фестиваля Orange Warsaw Festival в Варшаве, лидерша группы Florence + The Machine неоднократно поддерживала Украину, публикуя клипы, снятые в Киеве до войны. Там она упоминала участников клипа, которые скрываются от обстрелов россиян. А уже на фестивале Флоренс Уэлч появилась с украинским флагом на сцене во время исполнения песни "Free".

Florence + The Machine подняла флаг Украины: видео онлайн

Билли Айлиш

Сначала любимица миллионов подростков Билли Айлиш поддержала Украину на онлайн-митинге "Встань за Украину", к которому онлайн присоединилась с братом Финнеасом О'Коннеллом, а затем посвятила Украине свою песню "Your Power", которую там же спела. Недавно в Германии прошел концерт Билли с братом, и на него смогла попасть украинская певица Jerry Heil. Она пролезла в первую фан-зону под сцену и благодаря другим людям смогла подбросить Айлиш украинский флаг. Билли без раздумий его взяла и продемонстрировала всему залу и поцеловала.

Imagine Dragons

Американские "драконы" давно симпатизируют Украине. Несколько лет назад они приехали в Украину с концертом, а в прошлом году снова анонсировали выступление в Киеве в рамках европейского тура. Впрочем, из-за войны его отменили (он должен был пройти 3 июня 2022 года в столице), но Дэн Рейнольдс и музыканты группы отменили еще 2 концерта в России, осуждая действия страны. Затем коллектив принял участие в благотворительном телемарафоне Save Ukraine в Польше, где поддержали украинцев. Несколько дней назад в Праге, Чехия, лидер группы тоже взял флаг у поклонницы и поднял его на сцене. Как оказалось, это было знамя украинки – жительницы Северной Салтовки на Харьковщине.