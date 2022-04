Зірки світового шоубізнесу вирішили організувати онлайн-захід із закликом до світових урядів та установ підтримати гуманітарні проєкти, направлені на допомогу Україні – Stand Up For Ukraine. До участі долучилася і співачка Біллі Айліш, яка зі своїм братом Фіннеасом О'Коннеллом виконала пісню Your Power зі свого останнього альбому.

До теми "Як ви спите вночі": Måneskin підтримали Україну потужною піснею з кадрами війни

На початку ролику співачка звернулася до світових лідерів із закликом підтримати Україну.

Ми виконаємо Your Power як заклик до дій. Мільйони українців покинули домівки, тому ми маємо негайно діяти й підтримати цих людей. Всі, хто дивляться це відео, поширюйте інформацію, щоб наші лідери знали й діяли. Ми підтримуємо Україну,

– заявила Біллі Айліш.

Після виконання пісні, співачка звернулася о своїх фанатів.

"Your Power – одна з моїх улюблених пісень. Вона розповідає про багато речей, але у цей момент вона найбільше резонує мені зі зловживанням владою, адже це саме те, що ми бачимо зараз й це дуже небезпечно. Немає навіть потреби говорити, як болісно таке зловживання вдарило по Україні. Я не можу зробити багато, але я хочу сказати, що підтримую українців. Ця пісня була для них, я присвячую її народу України", – розповіла співачка.

Дивіться відео виконання пісні Your Power Біллі Айліш



Your Power – трек з останнього альбому співачки Happier Than Ever, випущеного у липні 2021 року.

Біллі Айліш – не єдина, хто зі знаменитостей долучився до кампанії Stand Up For Ukraine. Свої відео записали і Мадонна, U2, Елтон Джон, Селін Діон, Біллі Джоел, Weeknd, Х’ю Джекман, Green Day, Juanes, Гарт Брукс, Jonas Brothers, Kacey Musgraves, Pharrell, Оззі Осборн, Red Hot Chili Peppers, Radiohead, Tame Impala, Кріс Рок, Джон Батіст, Алехандро Санс, Демі Ловато та Pearl Jam.

І навіть син Джона Леннона Джуліан порушив свою обіцянку та виконав легендарну пісню батька Imagine на концерті Stand Up For Ukraine. До цього він заявляв, що виконає її лише у разі настання кінця світу.