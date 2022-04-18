На музичному фестивалі Coachella зазвичай виступають найкращі зірки світу, і цього року головними хедлайнерами заходу стали Біллі Айліш, Гаррі Стайлз, The Weeknd та інші. Деякі з них промовисто підтримали Україну у російсько-українській війні. Як саме – читайте далі.

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Гаррі Стайлc

Попри те, що в мережі чимало фанатів засуджували артиста за його нейтральну позицію, у соцмережах кажуть, що він жертвував кошти на потреби українців та підтримував наш народ. Свої слова він підкріпив лаконічним жестом – під час виконання однієї з пісень сцену підсвітили жовто-блакитними кольорами, що викликало шквал захоплення серед присутніх.

Гаррі Стайлс підтримав Україну: відео з Coachella-2022

Arcade Fire

Канадська рок-група виконала свій хіт The Suburbs, який присвятила українському народу.

"Це для всіх людей України. Усім у панк-рок-групах, я думаю про всіх, у кого зараз війна", – лаконічно сказав зі сцени фронтмен гурту Він Батлер.

Arcade Fire висловили підтримку українцям на Coachella: відео онлайн

Перед цим музиканти Arcade Fire пожертвували для України 100 тисяч доларів, які зібрали під час концертів у США.

Matoma

Діджей з Норвегії теж став гостем Coachella-2022, і, аби підтримати дух українців, викупив усі білборди дорогою до фестивалю у Каліфорнії. На них розмістили слова підтримки Україні та інформацію, як можна підтримати українців. Така ініціатива стала можливою завдяки фонду Music Saves UA.

Варто додати, що раніше діджей Matoma приїжджав до Києва у 2019 році на фестиваль Atlas Weekend. Схоже, український народ прийшовся йому до душі.

Måneskin

Італійський рок-гурт Måneskin став одним з головних зірок фестивалю Coachella-2022, і перед виконанням останньої пісні We Gonna Dance On Gasoline присвятив яскраву промову Україні. Наприкінці лідер гурту Даміано Давид послав очільника Росії Путіна та побажав свободи українцям.

"Нам весело. Це власне і є метою, щоб нам тут було весело. Але іноді ми повинні розуміти, що ми маємо великий привілей мати змогу просто потрапити на концерт та повеселитись. Бути безтурботними. Не потрібно ні про що думати. Нікому з нас не потрібно думати, чи прокинусь я зранку. Скільки бомб впаде на моє місто. Згідні? Отже, перед тим, як ми почнемо грати нашу останню пісню, я хочу звернутись до вас з промовою Чарлі Чапліна, яка була в одному з його найвеличніших фільмів:

Ті, хто мене чують, кажу – не впадайте у відчай. Свобода, яку вони забирають у нас, повернеться людям. І поки люди вмирають, свобода ніколи не загине! Не підкоряйтеся тим чудовиськам – машинізованим людям, з машинним розумом та серцем. Ви не машина, ви не худоба! Ви – люди! Ви маєте силу зробити це життя вільним та красивим, зробити це життя чудовою пригодою! Давайте використаємо цю силу – давайте всі об'єднаємося! Вільна Україна! На**й Путіна!".

Måneskin на Coachella-2022 присвятив промову українцям: відео онлайн

Додамо, що гурт Måneskin кілька тижнів тримав мовчання після вторгення Росії на територію України, але згодом промовисто підтримав українських слухачів. Він скасував концерти на Росії та заявив, що стоїть поряд з нашим народом. Музиканти також випустили 1-хвилинний трек "We Gonna Dance On Gasoline", де показали звірства росіян в Україні.