Виступ італійського гурту відбувся днем раніше, 17 квітня, на фестивалі у Каліфорнії. Перед виконанням останньої пісні We Gonna Dance On Gasoline, яку вони раніше присвятили моторошним подіям в Україні, лідер колективу Даміано Давид виголосив яскраву промову Україні.

До слова Måneskin, Гаррі Стайлс, Matoma, Arcade Fire: як Україну підтримують на фестивалі Coachella-2022

Він згадав слова Чарлі Чапліна, послав очільника Росії Путіна та побажав свободи українцям.

"Нам весело. Це власне і є метою, щоб нам тут було весело. Але іноді ми повинні розуміти, що ми маємо великий привілей мати змогу просто потрапити на концерт та повеселитись. Бути безтурботними. Не потрібно ні про що думати. Нікому з нас не потрібно думати, чи прокинусь я зранку. Скільки бомб впаде на моє місто. Згідні? Отже, перед тим, як ми почнемо грати нашу останню пісню, я хочу звернутись до вас з промовою Чарлі Чапліна, яка була в одному з його найвеличніших фільмів:

Ті, хто мене чують, кажу – не впадайте у відчай. Свобода, яку вони забирають у нас, повернеться людям. І поки люди вмирають, свобода ніколи не загине! Не підкоряйтеся тим чудовиськам – машинізованим людям, з машинним розумом та серцем. Ви не машина, ви не худоба! Ви – люди! Ви маєте силу зробити це життя вільним та красивим, зробити це життя чудовою пригодою! Давайте використаємо цю силу – давайте всі об'єднаємося! Вільна Україна! На**й Путіна!".

Måneskin на Coachella-2022 присвятив промову українцям: відео онлайн

Додамо, що гурт Måneskin кілька тижнів тримав мовчання після вторгнення Росії на територію України, але згодом промовисто підтримав українських слухачів. Він скасував концерти на Росії в рамках європейського туру та заявив, що стоїть поряд з нашим народом.