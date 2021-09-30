Брітні Спірс – вільна: суд відсторонив батька від опікунства

Справа американської співачки Брітні Спірс набула неочікуваного повороту – її батька Джеймса Спірса відсторонили від опікунства. Він контролював життя артистки з 2008 року.

Суд щодо опікунства Спірс відбувся 29 вересня у Лос-Анджелесі. Після вислухання обох сторін суддя Бренда Пенні погодилась, що Брітні не потребує опіки батька.

До слова Це божевілля, – Брітні Спірс висловилась про документальні фільми про себе

Нинішня ситуація не спроможна. Вона показує токсичну ситуацію, яка вимагає відсторонення Джеймса Спірса… Це рішення найкращим чином відповідає інтересам опікунства, що є моїм завданням,

– заявила суддя.



Брітні Спірс з батьком у 2008 році / Фото Getty Images

Контроль над фінансами наразі тимчасово передали бухгалтеру Джону Забілу, а тимчасовим опікуном зірки стала менеджерка співачки Джоді Монтгомері – як це було тоді, коли її батько певний час не виконував обов'язки опікуна через скандал з онуками.

Остаточне рішення про скасування опіки над Брітні Спірс може бути прийнято на слуханнях 12 листопада.

Реакція Брітні Спірс

Все про справу опікунства батька Брітні Спірс ви можете прочитати тут

Наразі Брітні не коментувала рішення суду ні в ЗМІ, ну і соцмережах, і її не було в залі засідання. Але її останній відеоролик був опублікований 6 годин тому, де вона летить сама на гвинтокрилі, тому шанувальники активно вітають її з "перемогою":

"Лети вільно, мила маленька пташко!";

"Це твій момент, Брітні! Живи своїм життям, ти вільна!";

"Ніколи не була такою щасливою";

"Ви переродились";

"Ми так раді за вас!";

"Вільна Брітні";

"Літай вільно, королево!";

"Вітаємо, королево, ти заслуговуєш весь світ".

На радісну новину також відреагував коханий Брітні – Сем Асгарі, який зазначив, що Брітні – вільна. "Вона зробила це! Її фанбазу недарма називають армією", – написав Сем.



Сем Асгарі відреагував на звільнення від опікунства батька Брітні / Скриншот з інстаграм-сторіз



Сем Асгарі про звільнення від опікунства батька Брітні / Скриншот з інстаграм-сторіз

Що відомо про опікунство Брітні Спірс