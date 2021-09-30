Суд по опекунству Спирс состоялся 29 сентября в Лос-Анджелесе. После выслушания обеих сторон судья Бренда Пенни согласилась, что Бритни не нуждается в опеке отца.

К слову Это безумие, – Бритни Спирс высказалась о документальных фильмах о себе

Нынешняя ситуация не состоятельна. Она показывает токсичную ситуацию, которая требует отстранения Джеймса Спирса… Это решение наилучшим образом отвечает интересам опекунства, что является моей задачей,

– заявила судья.



Бритни Спирс с отцом в 2008 году / Фото Getty Images

Контроль над финансами сейчас временно передали бухгалтеру Джону Забилу, а временным опекуном звезды стала менеджер певицы Джоди Монтгомери – как это было тогда, когда ее отец некоторое время не исполнял обязанности опекуна из-за скандала с внуками.

Окончательное решение об отмене опеки над Бритни Спирс может быть принято на слушаниях 12 ноября.

Все о деле опекунства отца Бритни Спирс вы можете прочитать здесь.

Реакция Бритни Спирс

Сейчас Бритни не комментировала решение суда ни в СМИ, ну и соцсетях, и ее не было в зале заседания. Но ее последний видеоролик был опубликован 6 часов назад, где она летит сама на вертолете, поэтому поклонники активно поздравляют ее с "победой":

"Лети свободно, милая маленькая птичка!";

"Это твой момент, Бритни! Живи своей жизнью, ты свободна!";

"Никогда не была такой счастливой";

"Вы переродились";

"Мы так рады за вас!";

"Свободная Бритни";

"Летай свободно, королева!";

"Поздравляем, Королева, Ты заслуживаешь весь мир".

На радостную новость также отреагировал любимый Бритни – Сэм Асгари, который отметил, что Бритни – свободная. "Она сделала это! Ее фанбазу недаром называют армией", – написал Сэм.



Сэм Асгари отреагировал на освобождение от опекунства отца Бритни / Скриншот с инстаграм-сториз



Сэм Асгари об освобождении от опекунства отца Бритни / Скриншот с инстаграм-сториз

Что известно об опекунстве Бритни Спирс