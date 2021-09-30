Суд по опекунству Спирс состоялся 29 сентября в Лос-Анджелесе. После выслушания обеих сторон судья Бренда Пенни согласилась, что Бритни не нуждается в опеке отца.

К слову Это безумие, – Бритни Спирс высказалась о документальных фильмах о себе

Нынешняя ситуация не состоятельна. Она показывает токсичную ситуацию, которая требует отстранения Джеймса Спирса… Это решение наилучшим образом отвечает интересам опекунства, что является моей задачей,
– заявила судья.

Батько Брітні Спірс
Бритни Спирс с отцом в 2008 году / Фото Getty Images

Контроль над финансами сейчас временно передали бухгалтеру Джону Забилу, а временным опекуном звезды стала менеджер певицы Джоди Монтгомери – как это было тогда, когда ее отец некоторое время не исполнял обязанности опекуна из-за скандала с внуками.

Окончательное решение об отмене опеки над Бритни Спирс может быть принято на слушаниях 12 ноября.

Реакция Бритни Спирс

Сейчас Бритни не комментировала решение суда ни в СМИ, ну и соцсетях, и ее не было в зале заседания. Но ее последний видеоролик был опубликован 6 часов назад, где она летит сама на вертолете, поэтому поклонники активно поздравляют ее с "победой":

  • "Лети свободно, милая маленькая птичка!";
  • "Это твой момент, Бритни! Живи своей жизнью, ты свободна!";
  • "Никогда не была такой счастливой";
  • "Вы переродились";
  • "Мы так рады за вас!";
  • "Свободная Бритни";
  • "Летай свободно, королева!";
  • "Поздравляем, Королева, Ты заслуживаешь весь мир".

На радостную новость также отреагировал любимый Бритни – Сэм Асгари, который отметил, что Бритни – свободная. "Она сделала это! Ее фанбазу недаром называют армией", – написал Сэм.

Брітні Спірс
Сэм Асгари отреагировал на освобождение от опекунства отца Бритни / Скриншот с инстаграм-сториз

Брітні Спірс
Сэм Асгари об освобождении от опекунства отца Бритни / Скриншот с инстаграм-сториз

Что известно об опекунстве Бритни Спирс