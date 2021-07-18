Американська виконавиця Брітні Спірс продовжує боротьбу за звільнення свого життя від опікунства батька. Вона найняла нового адвоката, а також не приховує деталей життя від своїх фанатів.

До слова Фото Брітні Спірс в образі покоївки турбують фанів: підозрюють, що це прохання про допомогу

Брітні Спірс не виступатиме на сцені

Днями артистка опублікувала емоційний допис про свою кар'єру. Вона заявила, що не буде виступати на сцені, поки батько приймає усі рішення за неї.

Я робила це протягом останніх 13 років. Краще вже танцювати в піжамі, без укладання і макіяжу у своїй вітальні, ніж далеко від глядачів на сцені Лас-Вегаса, не маючи можливості потиснути руки шанувальникам. Крім того, мені вже дуже давно не дозволяють робити ремікси на свої пісні й записувати нові сингли. Так що я йду!

– наголосила Брітні Спірс.

Знаменитість різко виступила проти тих підписників, які критикують її відео з танцями чи намагаються донести, що надто пізно вірити у казку. Зірка зазначила, що надія – це все, що в неї залишилося, адже опікунство розбило всі її мрії.

"А для жінок, які говорять, що все це дуже дивно, у мене все ще є надія на казку! Йдіть на х*й. Як я вже сказала, надія це все, що у мене є зараз. Вам пощастило, що я бодай щось публікую. Якщо вам не подобається те, що я публікую, відписуйтесь. Люди намагаються вбити надію, бо надія – одна з найбільш уразливих і тендітних речей. Піду зараз почитаю казку. P.S. Якщо ви не хочете бачити, як моя дорогоцінна дупа танцює у моїй вітальні, чи це не за вашими стандартами… йдіть прочитайте чортову книгу!", – написала Брітні.

Брітні Спірс налаштована проти сестри

Знаменитість висловилась і про сестру Джеймі Лінн, яка виступила на премії Radio Disney Music Awards 2017. Там вона виконала мікс з хітів сестри, що її сильно вразило.

Мені не подобається, що моя сестра з'явилася на церемонії нагородження і виконала мої пісні в ремікси! Так звана підтримка глибоко ранила мене,

– поділилась співачка.

Окрім цього, у попередньому дописі Брітні Спірс розповіла, що близька людина дуже гучно заявляла про свою підтримку, але насправді не робила нічого. Мало не всі фоловери підозрюють, що й тут йдеться про Джеймі Лінн Спірс.

"Як ти посміла заявити публічно, що тепер тобі не однаково? Ти простягнула руку, коли я тонула? Ні. Якщо ти читаєш це і знаєш, хто ти, і у тебе дійсно вистачає нахабства сказати що-небудь про мою ситуацію тільки для того, щоб зберегти обличчя, і ти збираєшся щось опублікувати – будь ласка, зупинись у своїх праведних поривах, бо ти так далека від праведності, що це навіть не смішно!" – заявила виконавиця.