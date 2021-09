Популярність Брітні Спірс знову починає рости, але не так через її творчість, як через скандал з опікунством батька. Через це чимало компаній почали знімати фільми про співачку. Нещодавно Netflix показав трейлер стрічки "Брітні проти Спірс", а Hulu і The New York Times випустили другу частину Framing Britney Spears – Controlling the Britney Spears.

Брітні Спірс про документальні фільми

На сторінці в інстаграмі знаменитість опублікувала допис, в якому висловилась про одну з документальних стрічок, однак не сказала, яку саме.

Друзі, це божевілля... Я подивилася уривки останнього документального фільму і мушу сказати, що кілька разів намагалась зрозуміти, що відбувається!!! Я дійсно намагаюся відмежовуватися від драми!

– написала артистка.

Брітні Спірс зазначила, що всі описані події – давно в минулому. Однак зірка додала, що творці фільму доклали багато зусиль.

Варто зазначити, що спершу співачка написала, що у картині є багато неправди. Однак згодом вона (а за версією фанів, її батько) відредагувала допис і видалила ці слова.

Шанувальники й далі підозрюють, що Брітні не володіє своїм інстаграмом, дописи також пише начебто не вона:

"Це не Брітні! Поверніть їй інстаграм";

"Хороший пост, але чи справді ми повинні вірити, що це Брітні? Ми вже знаємо, що у неї стежили за телефоном, і з'являються нові секрети опікунства. Ви знаєте, що вона буде судитися з усіма вами";

"Що взагалі відбувається?";

"Брітні, ми вже це читали";

"Опубліковано вже втретє";

"Ти вже публікувала це, що відбувається?".

Про стрічку "Брітні проти Спірс" немає багато інформації, адже поки що творці поділилися лише трейлером. Цьому передував також 18-секундний тизер, у якому звучить голосове повідомлення від Брітні своєму адвокату: "Привіт, я Брітні Спірс. Я дзвонила тобі раніше. Я дзвоню знову, тому що просто хотіла переконатися, що ми в процесі скасування опікунства".

У фільмі від Hulu і The New York Times розповідають про подробиці життя Брітні Спірс. Там вказано, що батько артистки, Джеймі, має доступ до її телефону, а отже повідомлень, історії браузера та соціальних мереж. Сама ж знаменитість про це нібито не знає.

Вже не вперше Брітні коментує документальні фільми про себе. Раніше вона називала їх лицемірними, адже вони показують нібито лише травматичну сторону її життя, і не пригадують здобутки. Також вона реагувала на першу частину стрічки від The New York Times. Спірс підкреслювала, що плакала два тижні, бо не очікувала, що її виставлять в такому негативному світлі.

Друзі, це божевілля... Я подивилася уривки останнього документального фільму і мушу сказати, що кілька разів намагалась зрозуміти, що відбувається!!! Я дійсно намагаюся відмежуватися від драми! По-перше, це минуле! По-друге, чи можуть діалоги бути кращими? По-третє, вау, вони використали найкрасивіші кадри мене у світі! Можу сказати, що вони доклали багато зусиль.

