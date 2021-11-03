Такое обращение Джеймса Спирса связано с недавними показаниями его дочери, у которой нет желания в дальнейшем находиться под опекой.
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Отец Бритни заявил, что "ее недавние показания и просьбы взять под личный контроль ее имущество и дела показали, что продолжение опеки противоречит ее желаниям". Сам Джеймс также не хочет в дальнейшем быть опекуном и не нуждается в компенсации.
"Джеймс любит и полностью поддерживает свою дочь. Как он делал всю ее жизнь. Отец сделает все возможное для того, чтобы защитить и позаботиться о ней. За последние 13 лет это была его работа в качестве опекуна. А теперь это означает освобождение ее от опекунства", – написано в документах.
Просьба мужчины о немедленном прекращении опекунства появилась через несколько дней после того, как адвокат Бритни заявил, что отец имел для этого скрытые мотивы. Джеймс считает, что каждый аспект опекунства должен быть доступен для публичного изучения.
Опекунство над Бритни Спирс
- В конце июня в Лос-Анджелесе состоялось слушание по делу опекунства над Бритни Спирс, на котором певица впервые выступила в суде. Тогда она рассказала, что отец травмировал ее и запрещал рожать.
- После этого фанаты и коллеги поддержали артистку. Среди знаменитостей публично это сделали Джастин Тимберлейк, Кевин Федерлайн, Кристина Агилера.
- На следующем заседании суд отказался лишить Бритни Спирс опекунства. Тогда один из ее адвокатов ушел в отставку, а менеджер – уволился.
- Исполнительница ошеломила заявлением, что завершает карьеру, а впоследствии объяснила, что не будет выступать, пока находится под опекой отца. Адвокат артистки пообещал, что будет действовать быстро и агрессивно.
- В августе Джеймс Спирс впервые за 13 лет отказался от опеки над дочерью. За отказ от опекунства он требовал 2 миллиона долларов.
- После запроса об отказе от опекунства Бритни Спирс сразу объявила о помолвке с Сэмом Асгари. Влюбленные встречались 5 лет.