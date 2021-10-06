Після 13 років під жорстокою опікою батька Брітні Спірс нарешті вільна робити й говорити те, що хоче. Схоже, багатомільйонна публіка поступово дізнаватиметься правду про її життя. Не дивно, що розпочала артистка зі стосунків з родичами.
До теми Плакала дві години, – Брітні Спірс вперше відреагувала на звільнення від опікунства батька
Вона зізналась, що близькі знали про її багаторічні страждання й навіть не намагалися допомогти. "Вибач, ти перебуваєш під опікою", – процитувала Брітні Спірс слова рідних. Відтак, за свою свободу знаменитість подякувала не сестрі, не мамі, не брату, а адвокату Метью Розенгарту.
Щемливий допис Брітні доповнила картинкою, на якій дівчина занурюється під воду й рятує свою непритомну сестру. Схоже, це закид на адресу Джеймі Лінн Спірс.
Картинка з інстаграму Брітні Спірс
Яким було опікунство над Брітні Спірс
- Джеймс Спірс був проти того, щоб донька виходила заміж і народжувала дітей, тому забороняв їй видалити протизаплідну спіраль.
- Чоловік силоміць давав Брітні надто велику дозу літію – препарату від біполярного розладу, після якого вона почувалась ніби напідпитку.
- Натомість ексохоронець співачки бачив, як її поїли наркотиками та протизаплідними, які давали ефект галюцинацій.
- Згодом стало відомо, що охоронна фірма прослуховувала розмови Брітні Спірс з синами й коханим, а також мала доступ до її телефона. Ба більше, вона слідкувала за акаунтами Сема Асгарі, з яким заручилась співачка.
Повний текст публікації Брітні Спірс:
Ця картина для мене все! Мені хочеться плакати... Вона рятує свою божественну сестру!
Якщо у вас є друг, який чотири місяці живе в будинку без машини, без телефону, без дверей, щоб усамітнитися, повинен працювати близько 10 години на день 7 днів на тиждень і здавати тонни крові щотижня, без вихідних… Я наполегливо рекомендую вам забрати свого друга і вивести його з пекла! Або ви будете схожі на мою сім'ю, яка казала: "Вибач, ти перебуваєш під опікою". На щастя, я знайшла чудового адвоката, який допоміг змінити моє життя.