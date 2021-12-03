Звинувачують журналістів: блогери відреагували на смерть директора Будинку вчених

Вранці 3 грудня у Львові помер директор Будинку вчених Роман Славітич. Днями заклад закрили через "голодну блогерську тусу". Блогери звинувачують журналістів у смерті чоловіка.

Роман Славітич знепритомнів у міській раді Львова. Медики не змогли врятувати чоловіка. Колеги директора Будинку вчених розповіли, що він взяв близько до серця скандал навколо "голодної туси".

Важливо У Львові раптово помер директор Будинку вчених

Реакції блогерів на смерть Романа Славітича

Українські блогери, які були на вечірці в День пам'яті жертв Голодомору, вже відреагували на жахливу звістку. Однак вони не визнають своєї провини в скандалі, який стався навколо вечірки, а звинувачують ЗМІ, які "публікували перекручені та роздуті статті".

В інстаграм-сторіз опублікували відповідні реакції Олександра Пустовіт, Тетяна Самбурська, Олександр Куровський, Наталія Литвин. Вони висловлюють співчуття рідним і близьким, проте кожен з них наголошує, що смерть Романа Славітича спричинив "публічний булінг". Зауважимо, саме блогери спровокували скандал, висвітлюючи в мережі вечірку в стилі БДСМ, яку влаштували в Будинку вчених. Тексти сторіз блогерів дуже подібні між собою. Складається враження, що вони просто переставляли слова одного повідомлення.

Олександр Куровський: "Дуже болісно усвідомлювати, до яких жахливих наслідків може призвести публічний булінг, жага "справедливості" і жорстокість, яка захопила інтернет останніми днями. Світ врятує розуміння і доброта, а не цькування і бажання "помсти".

Та через деякий час Олександр видалив сторіз з цим текстом, опублікувавши нову: "Щойно дізнався жахливі новини. З життя пішов Роман Ілліч Славітич, директор львівського Будинку вчених. Співчуття рідним. Світла пам'ять. Спочивайте з миром, Романе Іллічу.

Реакції Олександра Куровського / Скриншот інстаграм-сторіз блогера

Олександра Пустовіт: "Дуже боляче про це говорити, але ось до чого доводить публічний тиск і булінг. Люди часто забувають, на кого вони перетворюються в боротьбі за жагу справедливості. Погрожують, бажають смерті. Наносять моральну та фізичну шкоду. Останніми днями інтернет просто "кишить" хейтом та жорстокістю. Невже гра окремих осіб та корисливі наміри коштують життя? Залийшамося людьми. Завжди. І мовчки поспівчуваймо, зробімо висновки".



Реакція Олександри Пустовіт / Фото з інстаграм-сторіз блогерки

Тетяна Самбурська: "Ось до чого доводить публічний булінг і тиск. Я молода, але ледь витримала це все. ви не уявляєте, які думки лізли в мою голову. Люди часто забувають, на кого вони перетворюються у боротьбі за жагу справедливості. Погрожують, бажають смерті, цькують, наносять моральну та фізичну шкоду. Невже це штучне роздуття, перекручення, натравлення журналістів та "боротьба за справедливість" коштувала життя людини? Досить вже! Одумайтесь, люди!".

Блогерка спочатку теж опублікувала одну реакцію, а згодом видалили її і опублікувала іншу.

Перша і друга реакція Самбурської / Фото з інстаграм-сторіз

Наталія Литвин: "Ось до чого може призвести булінг і бажання "помсти". Це страшно! Нехай кожен зараз подумає про себе: скільки хорошого сказав, а скільки разів побажав комусь смерті, написав хейт? Викликав на допити, дзвонив, висвітлював номери та писав перекручені статті у ЗМІ. Жага розплати? Справедливості? Будьте людьми".



Реакція Наталії Литвин / Фото з інстаграм-сторіз блогерки

Олександр Заліско опублікував на сторінці в інстаграм і відео, в якому заявив, що Роман Славітич не витримав тиску, який відбувся на нього протягом останніх днів.

Більше про реакцію Заліска тут Він не витримав тиску, – скандальний Заліско відреагував на смерть директора Будинку вчених

Також на смерть директора Будинку вчених відреагував ведучий "голодної туси" Володимир Остапчук. Зауважимо, раніше блогерка Саша Пустовіт звинуватила Остапчука в скандалі. Нібито його "необдумане і дибільне сторіз спровокувало всеукраїнський скандал".

Що сказав Остапчук Реально страшно, – Остапчук у жалобі через смерть директора Будинку вчених