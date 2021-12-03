29-річний Заліско, святкування дня народження якого спричинило чималий скандал, певний час ігнорував людей та не вибачався за свято у День пам'яті жертв Голодомору. Після відмови брендів у співпраці з чоловіком він вибачився перед підписниками, але як і більшість його друзів-блогерів натякав, що в усьому винні ЗМІ, які "роздули" скандал.

До слова У Львові раптово помер директор Будинку вчених

Після звістки про раптову смерть 75-річного Романа Славітича 3 грудня він опублікував емоційне відео, де співчуває родині директора Будинку вчених.

До теми Звинувачують журналістів: блогери відреагували на смерть директора Будинку вчених

Текст публікації Олександра Заліска:

"Сталася жахлива подія… Сьогодні помер директор Львівського будинку вчених пан Роман.

Це – велике горе. Я співчуваю родині пана Романа та всім, хто співпрацював з ним…

Він не витримав того тиску, який відбувався на нього останні дні. Я прошу усіх, кого це стосується – будь ласка, думайте про людей. Про тих, хто опосередковано став учасниками подій, пов’язаних із святкуванням мого дня народження. Про тих, хто читає новини про це.

Я сприймаю все, що відбувається як великий урок для мене. І я вже несу персональну відповідальність за свої вчинки, як це і має бути. Я знов і знов вибачаюсь за непродуманість моїх вчинків… Прошу всіх набрати у груди повітря та подумати про те, що варто вашої уваги, часу і турботи. І разом зі мною помолитися у пам’ять про пана Романа, який пішов із життя".

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Реакція підписників

Чимало прихильників Заліска підтримали блогера та поспівчували йому, звинувативши у всьому не його, а ЗМІ:

"Тримайся , це все пройде";

"Треш робиться у світі, немає слів. Чоловіка шкода звісно, але роздули з мухи слона з цією вашою тусою! Винні ЗМІ";

"Абсолютно. ЗМІ як завжди все перекручують і роздувають з мухи слона";

"Це точно!!! І ненависть людей! Вони тільки чекають, щоб когосб знищити! А не починати з себе

Саша бережи себе";

"ЗМІ всіма керують, а стадо баранів реагує як стадо, що сказати, нормально не вирішили, от і наслідки";

"Ти ні в чому не винний, Бог забирає людей тоді, коли потрібно. Це просто прикрий збіг... Люди роздувають повний скандал, люди злі і ненависні...Дуже шкода";

"Тримайтесь, не падайте духом";

"Ми за тебе, Саш! Але людину шкода, він був не винний. Необдумані вчинки виливаються ось так в першу чергу тобі, і це реально погано закінчується. Світла пам’ять".

Але є такі, що й не підтримали блогера та звинуватили його у всьому, що він зробив та до чого це призвело: