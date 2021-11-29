"Провели комісію ТЕБ і НС. За порушення карантинних вимог комісія ТЕБ і НС прийняла рішення призупинити господарську дільність Будинку вчених Львівської обласної організації профспілки працівників освіти і науки України", – написав Москаленко у дописі.

Зверніть увагу! З 30 жовтня Львів перебуває в червоній зоні. Це означає, що заборонено проводити масові заходи (окрім офіційних спортивних заходів без глядачів). Гості вечірки Олександра Заліска нібито мали сертифікати про вакцинацію чи ПЛР-тести, однак навіть їх наявність не дозволяє проводити такі гучні вечірки.

Реакція Будинку вчених

У коментарі ZAXID.NET заступник директора Будинку вчених Василь Мастикаш розповів, що організацією святкування дня народження займалася івент-агенція, де його запевнили, що має відбутися святкування "звичайного дня народження", на якому будуть присутні близько 40 осіб – усі будуть вакциновані або ж матимуть негативні ПЛР-тести, як це вимагають обмеження червоної зони. Зазначимо, що саме Василь Мастикаш дозволив проведення вечірки. Насправді на святі було понад 100 людей.

Також Мастикаш визнав, що керівництво Будинку вчених не врахувало, що вечірка запланована на День пам'яті жертв Голодоморів. Договір підписували за місяць до свята.

Ми допустили помилку, бо треба було вимагати сценарій. Але у таких випадках на нас ображаються, кажуть, що це цензура. Вони обманули, не сказали про те, що буде насправді. Організацією заходу займалася посередниця. Вона десь так то все обкрутила, хитрощами обійшла. Як би я бачив, що там робиться, викликав би поліцію і припинив би це,

– наголосив директор Будинку вчених.

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